Солистка «ВИА Гры» в купальнике раззадорила фанатов 

На личной страничке в Instagram певица Ольга Меганская поделилась свежим снимком, похваставшись стройной фигурой. Поклонники участницы группы «ВИА Гра» отметили не только внешность артистки, но и ее, что называется, богатый внутренний мир:

«Ох, фигура мечты. Уверена, что и внутри так же прекрасно!», «Вы красива снаружи, и я уверен, Вы так же прекрасны в душе!».

Сама 28-летняя Меганская написала, что не считает свою фигуру идеальной. Она с юмором добавила, что у нее «до сих пор нет сухого пресса». Но и тут подписчики не стали критиковать солистку известной музыкальной группы.

@omeganskaya

«Тут и не нужен сухой пресс», «Не надо пресс, у Вас идеальная фигура!», — заявили некоторые фанаты.