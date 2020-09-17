Солистка «ВИА Гры» в купальнике раззадорила фанатов 

На личной страничке в Instagram певица Ольга Меганская поделилась свежим снимком, похваставшись стройной фигурой. Поклонники участницы группы «ВИА Гра» отметили не только внешность артистки, но и ее, что называется, богатый внутренний мир:
«Ох, фигура мечты. Уверена, что и внутри так же прекрасно!», «Вы красива снаружи, и я уверен, Вы так же прекрасны в душе!».
Сама 28-летняя Меганская написала, что не считает свою фигуру идеальной. Она с юмором добавила, что у нее «до сих пор нет сухого пресса». Но и тут подписчики не стали критиковать солистку известной музыкальной группы.
@omeganskaya
«Тут и не нужен сухой пресс», «Не надо пресс, у Вас идеальная фигура!», — заявили некоторые фанаты.
Напомним, что Ольга Меганская заменила в новом составе женской вокальной группы продюсера Константина Меладзе Мишу Романову. Экс-солистка «Виа Гры» успела за 4 года покорить сердца меломанов, поэтому шатенка Меганская хоть и запомнилась своей внешностью слушателям, но поначалу понравилась далеко не всем поклонникам группы. Живя в родном городе Санкт-Петербурге, девушка уже пела на одной сцене с группами «Сплин» и «Ленинград».