Ещё
Далее:
Читайте также:
Беременность
Ещё

Солистка «ВИА Гры» в купальнике раззадорила фанатов 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Солистка «ВИА Гры» в купальнике раззадорила фанатов
Фото: Teleprogramma.pro
На личной страничке в Instagram певица Ольга Меганская поделилась свежим снимком, похваставшись стройной фигурой. Поклонники участницы группы «ВИА Гра» отметили не только внешность артистки, но и ее, что называется, богатый внутренний мир:

«Ох, фигура мечты. Уверена, что и внутри так же прекрасно!», «Вы красива снаружи, и я уверен, Вы так же прекрасны в душе!».

Сама 28-летняя Меганская написала, что не считает свою фигуру идеальной. Она с юмором добавила, что у нее «до сих пор нет сухого пресса». Но и тут подписчики не стали критиковать солистку известной музыкальной группы.
@omeganskaya

«Тут и не нужен сухой пресс», «Не надо пресс, у Вас идеальная фигура!», — заявили некоторые фанаты.

Напомним, что Ольга Меганская заменила в новом составе женской вокальной группы продюсера Константина Меладзе Мишу Романову. Экс-солистка «Виа Гры» успела за 4 года покорить сердца меломанов, поэтому шатенка Меганская хоть и запомнилась своей внешностью слушателям, но поначалу понравилась далеко не всем поклонникам группы. Живя в родном городе Санкт-Петербурге, девушка уже пела на одной сцене с группами «Сплин» и «Ленинград».
Видео дня. Какой стала Понаровская, которую считали иконой стиля
Teleprogramma.pro: последние новости
«Ох уж эти пОпарацци»: Яна Кошкина сбросила красный бюстгальтер, вылезая из бассейна «Ох уж эти пОпарацци»: Яна Кошкина сбросила красный бюстгальтер, вылезая из бассейна Стиль монохром: Хаматова блистала на красной дорожке в кружевном топе бельевого стиля Стиль монохром: Хаматова блистала на красной дорожке в кружевном топе бельевого стиля «Опустилась до Лободы!»: Каменских атаковали хейтеры из-за образа с дверными ручками вместо лифа «Опустилась до Лободы!»: Каменских атаковали хейтеры из-за образа с дверными ручками вместо лифа
Женский форум
Звёзды , Константин Меладзе
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кошкина в красном бикини запечатлелась у бассейна
Кошкина в красном бикини запечатлелась у бассейна
В сети обсуждают неадекватное поведение Глюкозы
В сети обсуждают неадекватное поведение Глюкозы
Евгений Петросян рассказал, кто родил ему сына
Евгений Петросян рассказал, кто родил ему сына
Видео
Как отчистить батареи от пригоревшей пыли
04:49
Как отчистить батареи от пригоревшей пыли
Дом и сад
Чеченка-альбинос с гетерохромией стала звездой Сети
04:35
Чеченка-альбинос с гетерохромией стала звездой Сети
Дети
«Кто им будет покупать корм»
03:42
«Кто им будет покупать корм»
Звёзды
Почему мясо и рыба всегда лежат на белых прилавках
04:02
Почему мясо и рыба всегда лежат на белых прилавках
Еда Психология
Звезды, которые сменили веру
04:46
Звезды, которые сменили веру
Звёзды
Малышка из детдома стала самым юным дизайнером
09:37
Малышка из детдома стала самым юным дизайнером
Дети Звёзды
Как выглядят сыновья Александра Гордона
03:18
Как выглядят сыновья Александра Гордона
Звёзды Дети
Матери-одиночки российского шоу-бизнеса
11:42
Матери-одиночки российского шоу-бизнеса
Дети Звёзды
75-летний Петросян наконец показал сына Вагана
00:25
75-летний Петросян наконец показал сына Вагана
Дети Звёзды
Какой стала Понаровская, которую считали иконой стиля
02:49
Какой стала Понаровская, которую считали иконой стиля
Звёзды Красота
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение