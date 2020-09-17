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Дочь Анастасии Заворотнюк заменит мать на ТВ 

Анастасия Иванова 53 минуты назад
Дочь Анастасии Заворотнюк заменит мать на ТВ
Фото: @anna_zavorotnyuk
На днях Анна Заворотнюк на своей странице в Instagram в Stories отвечала на вопросы подписчиков. Вот, как дочь онкобольной Заворотнюк дала ответ на вопрос о том, согласилась бы она вести программу на телевидении:

«Конечно, согласилась бы! Я свою программу вела в 16 лет и с таким упоением вспоминаю тот опыт, так классно было. Поэтому сейчас согласилась бы, 100 процентов».

Девушка также добавила, что она открыта для подобных предложений.
Раньше Анна вела шоу «Достать звезду» на телеканале «Домашний».
Ранее «Рамблер» писал о том, что Полежайкин из «Папиных дочек» сел в инвалидное кресло.
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Звёзды , Анастасия Заворотнюк , Анна Заворотнюк
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