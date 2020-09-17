Ещё
Далее:
Читайте также:
Беременность
Ещё

«Как девка с трассы»: голая грудь Глюкозы спровоцировала слухи 

ИД «Собеседник» 23 минуты назад
«Как девка с трассы»
Фото: ИД "Собеседник"
Певица позволила себе фривольное поведение на людях и перецеловала почти всех гостей вечеринки, включая Григория Лепса.
Наталью Ионову более известную как Глюкоза, «разводят» с мужем — бизнесменом Александром Чистяковым, так же часто, как приписывают беременность Ксении Собчак. Поводом может стать что угодно — от смены никнейма в Instagram (Наталья из Чистяковой-Ионовой превратилась в Глюкозу мьюзик) до появления на тусовках в неестественно веселом виде. Например, на фестивале «Жара» она с трудом шла по красной дорожке на радость всем телекамерам. «Не иначе заливает горе расставания», — молниеносно начинают сплетничать подписчики.
Но в этот раз певица превзошла себя. В минувшие выходные на дне рождения музыкального продюсера Армана Давлетьярова у Глюкозы было настолько откровенное платье, что вывалилась грудь. А уровень веселья в крови так зашкаливал, что она успела перецеловаться с доброй частью приглашенных на день рождения мужчин, включая Григория Лепса.
Сторис воскресного дня были мрачны. Как отреагировал супруг на вечеринку Глюкозы, осталось за кадром. Как и само его присутствие в жизни певицы.
Стоит отметить, что фанатский блок Глюкозы стабилен, поклонники по-прежнему восхищаются откровенными нарядами и позами любимицы. Правда, изредка ей прилетают комментарии в стиле:

«Боже, какая безвкусица! В желании выделиться потеряла всю свою индивидуальность и смотрится, как девка с трассы».

ИД «Собеседник»: последние новости
"Стрёмные ноги!": громадные ступни Лободы ужаснули поклонников "Стрёмные ноги!": громадные ступни Лободы ужаснули поклонников Запуталась в позах: Глюкоза в обтягивающем платье привела фанатов в восторг Запуталась в позах: Глюкоза в обтягивающем платье привела фанатов в восторг "Женщина вне времени": 67-летняя Ирина Понаровская без лифчика очаровала фанатов "Женщина вне времени": 67-летняя Ирина Понаровская без лифчика очаровала фанатов
Женский форум 1
Звёзды , Григорий Лепс , Александр Чистяков , Наталья Ионова , Ксения Собчак
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Матери-одиночки российского шоу-бизнеса
Матери-одиночки российского шоу-бизнеса
«Нищего мужчину уважать не за что»
«Нищего мужчину уважать не за что»
Как проверить мужа на верность
Как проверить мужа на верность
Видео
Как отчистить батареи от пригоревшей пыли
04:49
Как отчистить батареи от пригоревшей пыли
Дом и сад
Чеченка-альбинос с гетерохромией стала звездой Сети
04:35
Чеченка-альбинос с гетерохромией стала звездой Сети
Дети
«Кто им будет покупать корм»
03:42
«Кто им будет покупать корм»
Звёзды
Почему мясо и рыба всегда лежат на белых прилавках
04:02
Почему мясо и рыба всегда лежат на белых прилавках
Еда Психология
Звезды, которые сменили веру
04:46
Звезды, которые сменили веру
Звёзды
Малышка из детдома стала самым юным дизайнером
09:37
Малышка из детдома стала самым юным дизайнером
Дети Звёзды
Как выглядят сыновья Александра Гордона
03:18
Как выглядят сыновья Александра Гордона
Звёзды Дети
Матери-одиночки российского шоу-бизнеса
11:42
Матери-одиночки российского шоу-бизнеса
Дети Звёзды
75-летний Петросян наконец показал сына Вагана
00:25
75-летний Петросян наконец показал сына Вагана
Дети Звёзды
Какой стала Понаровская, которую считали иконой стиля
02:49
Какой стала Понаровская, которую считали иконой стиля
Звёзды Красота
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение