«Как девка с трассы»

Певица позволила себе фривольное поведение на людях и перецеловала почти всех гостей вечеринки, включая Григория Лепса

Наталью Ионову более известную как Глюкоза, «разводят» с мужем — бизнесменом Александром Чистяковым , так же часто, как приписывают беременность Ксении Собчак . Поводом может стать что угодно — от смены никнейма в Instagram (Наталья из Чистяковой-Ионовой превратилась в Глюкозу мьюзик) до появления на тусовках в неестественно веселом виде. Например, на фестивале «Жара» она с трудом шла по красной дорожке на радость всем телекамерам. «Не иначе заливает горе расставания», — молниеносно начинают сплетничать подписчики.

Но в этот раз певица превзошла себя. В минувшие выходные на дне рождения музыкального продюсера Армана Давлетьярова у Глюкозы было настолько откровенное платье, что вывалилась грудь. А уровень веселья в крови так зашкаливал, что она успела перецеловаться с доброй частью приглашенных на день рождения мужчин, включая Григория Лепса.

Сторис воскресного дня были мрачны. Как отреагировал супруг на вечеринку Глюкозы, осталось за кадром. Как и само его присутствие в жизни певицы.

Стоит отметить, что фанатский блок Глюкозы стабилен, поклонники по-прежнему восхищаются откровенными нарядами и позами любимицы. Правда, изредка ей прилетают комментарии в стиле: