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Виктория Макарская высказалась о мире шоу-бизнеса 

Анастасия Иванова 18 минут назад
«Не вижу ничего плохого, что умирает шоу-бизнес»
Фото: @makarskie
На своей странице в Instagram певица Виктория Макарская рассказала о том, что она вместе с мужем отправилась на свой первый концерт после карантина. Организаторы разрешили выступить только 45 минут без музыкантов.
Певица также поделилась с подписчиками своими мыслями о нынешнем шоу-бизнесе:

«Не вижу ничего плохого в том, что умирает наш шоу-бизнес. Так надеюсь, что все возродится и наконец-то шоу и бизнес будут совсем другими. Придут живые, позитивные, добрые, любящие зрителей, реально народные артисты и еще будут по-настоящему радовать людей уникальными талантами. С любовью, без грязи. Надеюсь, доживу до этого. С 92-го года надеюсь».

Виктория является женой актера и музыканта Антона Макарского. В браке у них подрастают двое детей — дочь Мария и сын Иван.
Ранее «Рамблер» писал о провокационном видео Пугачевой и Галкина.
Звёзды , Виктория Макарская , Антон Макарский
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