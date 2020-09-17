«Не вижу ничего плохого, что умирает шоу-бизнес»

На своей странице в Instagram певица Виктория Макарская рассказала о том, что она вместе с мужем отправилась на свой первый концерт после карантина. Организаторы разрешили выступить только 45 минут без музыкантов.
Певица также поделилась с подписчиками своими мыслями о нынешнем шоу-бизнесе:
«Не вижу ничего плохого в том, что умирает наш шоу-бизнес. Так надеюсь, что все возродится и наконец-то шоу и бизнес будут совсем другими. Придут живые, позитивные, добрые, любящие зрителей, реально народные артисты и еще будут по-настоящему радовать людей уникальными талантами. С любовью, без грязи. Надеюсь, доживу до этого. С 92-го года надеюсь».
Виктория является женой актера и музыканта Антона Макарского. В браке у них подрастают двое детей — дочь Мария и сын Иван.
Ранее «Рамблер» писал о провокационном видео Пугачевой и Галкина.