«Не вижу ничего плохого, что умирает шоу-бизнес»

«Не вижу ничего плохого в том, что умирает наш шоу-бизнес. Так надеюсь, что все возродится и наконец-то шоу и бизнес будут совсем другими. Придут живые, позитивные, добрые, любящие зрителей, реально народные артисты и еще будут по-настоящему радовать людей уникальными талантами. С любовью, без грязи. Надеюсь, доживу до этого. С 92-го года надеюсь».