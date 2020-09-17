«Не надо превращать меня в Бари Алибасова»

«Много подарков, даже из-за границы. Потребности у меня сейчас, понятно, совершенно не те, что были раньше, когда я был гастролирующим артистом и содержал целый коллектив», — добавил Моисеев. Он причислил себя к среднему классу и подчеркнул, что ни в чем не нуждается.