Собчак закрыла вопрос с беременностью 

Генеральный продюсер телеканала «Супер» появилась на фестивале «Кинотавр» в Сочи вместе с мужем. Об этом пишет «Комсомольская Правда».
Ксения Собчак пришла на премьеру фильма «Кто-нибудь видел мою девчонку?» режиссера Нателлы Крапивиной в прозрачном сером платье с воланами и черных сапогах-казаках. Тем самым телеведущая развеяла мифы по поводу своей беременности. Ксения Анатольевна подчеркнула талию кожаным поясом в тон обуви. А дополнили ее образ длинные серьги и кулон.
Архив «КП», Владимир Веленгурин
Напомним, что размещение Ксении Собчак и Константина Богомолова в люксе одного из самых элитных отелей Сочи обошлось супругам в полтора миллиона рублей. К слову, пара несколько дней отлеживались в своём номере и не посещала программу фестиваля. А на показ драмы Твердовского «Конференция» они и вовсе опоздали.
Стоит отметить, что Собчак прогадала и с аутфитом для вечера. Ксения надела тяжелые сапоги-казаки, которые уже вышли из моды. Об этом заявила звездный стилист Лина Дембикова еще на примере устаревшего образа Полины Гагариной.