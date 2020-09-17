Пригожин высказался о пристрастии Валерии

Валерия приняла участие в съемках программы Регины Тодоренко «Регина+1», в рамках которой шел процесс приготовления блюда с грибами. Муж певицы Иосиф Пригожин не смог сдержать эмоций после того, как видел, что дамы едят сырые шампиньоны.

«Посмотрите, как они едят грибы, да еще сырые! Я вообще ненавижу грибы. Как это можно есть? Я грибы вообще не ем. Вам вкусно?»

— спросил Пригожин Регину и Валерию.

«Это шампиньоны, это не просто грибы!», — ответила певица и предложила мужу попробовать продукт. Конечно же, он отказался.

Кроме того артистка рассказала, что Пригожин не просто не ест грибы, а убирает их из всех блюд, которые были предусмотрены по рецепту.

На днях продюсер решил повеселить своих подписчиков, примерил образ главного героя фильма «Мимино» и использовал его коронную фразу. Получилось очень убедительно, решили пользователи Сети.