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«Ненавижу!»: Пригожин высказался о пристрастии Валерии 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Пригожин высказался о пристрастии Валерии
Фото: Teleprogramma.pro
Валерия приняла участие в съемках программы Регины Тодоренко «Регина+1», в рамках которой шел процесс приготовления блюда с грибами. Муж певицы Иосиф Пригожин не смог сдержать эмоций после того, как видел, что дамы едят сырые шампиньоны.

«Посмотрите, как они едят грибы, да еще сырые! Я вообще ненавижу грибы. Как это можно есть? Я грибы вообще не ем. Вам вкусно?»

— спросил Пригожин Регину и Валерию.
«Это шампиньоны, это не просто грибы!», — ответила певица и предложила мужу попробовать продукт. Конечно же, он отказался.
Кроме того артистка рассказала, что Пригожин не просто не ест грибы, а убирает их из всех блюд, которые были предусмотрены по рецепту.
На днях продюсер решил повеселить своих подписчиков, примерил образ главного героя фильма «Мимино» и использовал его коронную фразу. Получилось очень убедительно, решили пользователи Сети.
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Звёзды , Регина Тодоренко , Иосиф Пригожин
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