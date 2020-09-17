Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Шоу-бизнес
Гороскопы
Игры
Еще

Миро высказалась о том, что дочь Алсу стала телеведущей

Анастасия Иванова
55 минут назад
Дочь певицы Алсу, Микелла Абрамова, стала ведущей рубрики в программе «С добрым утром, малыши!» на телеканале «Карусель». Скандальный блогер Лена Миро прокомментировала это событие.
«Человек — скотина, которая всегда хочет большего»
Фото: @alsou_a@alsou_a
Миро уверена, что 12-летнюю девочку «просунули в телевизор»:
«Спалилась на накрутке на Голосе? Вот тебе, милая, телеканал Карусель».
Блогер отметила, что не испытывает к певице Алсу какого-либо негатива, только к манере воспитания ее дочери:
«То, что она делает со своей дочерью, на мой взгляд, просто глупо. Если маленькому человечку все валится с неба, он не будет ничего ценить. Воспринимая исполнение любых капризов как нечто обыденное, ребенок лишается двух важнейших вещей — мотивации чего-то достичь в жизни и радости от исполнения своей мечты».
Миро уверена, что в будущем такого ребенка ничего хорошего не ждет:
«Если деньги не отожмут, может и проживет такой индивид Нехочухой. Но человек — такая скотина, что всегда хочет большего».
Ранее «Рамблер» писал о том, что назван размер наследства юного сына Петросяна.
Звёзды,Лена Миро,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиВидеоТестыФото
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидео
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы
Игры
Игровые новости и видеоИгры онлайнКиберспорт
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители