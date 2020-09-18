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Брухунова ответила на критику подписчиков после рождения сына 

Елизавета Назарова 1 час назад
«Ну так и рожайте от слесарей. Я-то тут при чем?!»
Фото: @bruhunova
Супруга Евгения Петросяна ответила на вопросы подписчиков, которые ей задавали о рождении ребенка. Свои комментарии она оставила в Instagram.
Когда Татьяна Брухунова и Евгений Петросян рассказали о своем сыне, поклонники заподозрили, что супруги воспользовались услугами суррогатной матери. Брухунова уверяет, что родила ребенка сама и тщательно "шифровалась" во время беременности, но ей все равно не верят подписчики. Она решила еще раз прокомментировать эту ситуацию.

"Я считаю, что в такой период женщина и ее семья должны находиться в тишине, а не афишировать это положение", — заявила она.

Кроме того, Брухунову обвинили в том, что она родила только ради того, чтобы заполучить многомиллионное наследство Петросяна. На это у нее тоже нашелся ответ.

"Ну так и рожайте от слесарей. Я-то тут при чем?!"

Кроме того, супруга артиста отметила, что не планирует превращать свой Instagram в блог о личной жизни, поэтому не будет часто показывать свою семью.
Ранее "Рамблер" сообщал, что стал известен размер наследства сына Петросяна.
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Звёзды , Татьяна Брухунова , Евгений Петросян
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