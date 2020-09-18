Супруга Евгения Петросяна ответила на вопросы подписчиков, которые ей задавали о рождении ребенка. Свои комментарии она оставила в Instagram.

Когда Татьяна Брухунова и Евгений Петросян рассказали о своем сыне, поклонники заподозрили, что супруги воспользовались услугами суррогатной матери. Брухунова уверяет, что родила ребенка сама и тщательно "шифровалась" во время беременности, но ей все равно не верят подписчики. Она решила еще раз прокомментировать эту ситуацию.

"Я считаю, что в такой период женщина и ее семья должны находиться в тишине, а не афишировать это положение", — заявила она.

Кроме того, Брухунову обвинили в том, что она родила только ради того, чтобы заполучить многомиллионное наследство Петросяна. На это у нее тоже нашелся ответ.

"Ну так и рожайте от слесарей. Я-то тут при чем?!"

Кроме того, супруга артиста отметила, что не планирует превращать свой Instagram в блог о личной жизни, поэтому не будет часто показывать свою семью.