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И все-таки сама: в Сети появились фото беременной жены Петросяна 

Teleprogramma.pro 47 минут назад
В Сети появились фото беременной жены Петросяна
Фото: Teleprogramma.pro
В сентябре Евгений Петросян отпраздновал 75-летие. В день своего рождения артист приковал к себе внимание не только по этому поводу. Сатирик впервые показал миру своего маленького сына от пятой жены Татьяны Брухуновой. Крохе полгода, и назвали его Ваганом, в честь отца Петросяна.
Instagram.com/bruhunova
Поклонники уже обсуждали архивные кадры Татьяны с заметно округлившимся животиком
В Сети заговорили о том, что муж с женой прибегли к услугам суррогатной матери. Однако, семейство стало отрицать этот факт, Петросян подчеркнул, что родила ему его жена. Брухунова заметила, что «слишком молода, чтобы прибегать к услугам» сурмамы. Но на просьбы показать фотографии с животиком отказывает — девушка считает такие снимки слишком интимными, чтобы ими хвастаться.
Telegram-канал Немалахов
Беременная Татьяна Брухунова с мужем Евгением Петросяном.
Однако, в распоряжении Telegram-канала Немалахов появились кадры беременной Брухуновой. Сделаны они год назад, на них отчетливо видно «интересное положение» девушки, и ее сопровождает будущий отец. Теперь уже не остается никаких сомнений, что пятая жена сама выносила под сердцем своего первенца.
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