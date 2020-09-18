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В Сети появилось фото беременной жены Петросяна 

Елизавета Назарова 40 минут назад
В Сети появилось фото беременной Брухуновой
Фото: @bruhunova
После появления информации о том, что у юмориста Евгения Петросяна родился сын, поклонники обсуждали слухи о том, что его выносила суррогатная мать. Вопреки слухам в Сети появились фото беременной Татьяны Брухуновой. Их опубликовал Telegram-канал "НеМалахов".
Масла в огонь подливало и то, что супруга Петросяна тщательно скрыла свою беременность не только от фанатов, но и от окружающих. Когда ее попросили поделиться беременными кадрами, она заявила, что не будет этого делать, так как это слишком интимно.
Однако кадры все же появились. На фото можно заметить Брухунову, идущей по улице в компании супруга. У нее отчетливо виден округлившийся живот.
Соцсети
Ранее "Рамблер" сообщал, что Брухунова ответила на критику подписчиков после рождения сына.
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