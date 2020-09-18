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Пьеха рассказал, как поборол зависимость 

Елизавета Назарова 3 часа назад
Стас Пьеха рассказал, как избавился от зависимости от запрещенных веществ. По его словам, ему помог один случай. Об этом он сообщил в шоу «Эмпатия Мануччи».
Пьеха начал употреблять еще будучи подростком, С 19 до 30 он практически не возвращался к зависимости, но глушил тягу к запрещенным веществам другими яркими эмоциями, например, ходил в казино.
Музыкант вспомнил случай, после которого он смог побороть зависимость. По его словам, у него был инфаркт примерно шесть лет назад на одном из выступлений.

"Была передозировка, жуткая паническая атака. А потом выяснилось, что у меня просто инфаркт. Это было на работе, пел на свадьбе. На девятой песне понял, что хочу уйти под пол. Я всю ночь фигачил, не помню, что происходило, а днем я поехал работать в Нижний Новгород. В самолете уже начал отключаться. На ногах перенес инфаркт. Мне было 34-35. Очень стремно, страшно. Я вспомнил о сыне. И вот звоню бывшей жене, говорю, что умираю, мол, передозировка, и прошу услышать сына, его голос. Я слушал его и рыдал. Потом я начал суетиться, бегать. Мне захотелось жить. Самое страшное было, когда мне сказали, что у меня может быть разрыв сердца"

Ранее "Рамблер" сообщал, что Полежайкин из "Папиных дочек" оказался в инвалидном кресле.
Женский форум
Звёзды , Видео , Стас Пьеха
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