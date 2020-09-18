Стас Пьеха рассказал, как избавился от зависимости от запрещенных веществ. По его словам, ему помог один случай. Об этом он сообщил в шоу «Эмпатия Мануччи».

Пьеха начал употреблять еще будучи подростком, С 19 до 30 он практически не возвращался к зависимости, но глушил тягу к запрещенным веществам другими яркими эмоциями, например, ходил в казино.

Музыкант вспомнил случай, после которого он смог побороть зависимость. По его словам, у него был инфаркт примерно шесть лет назад на одном из выступлений.