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«Проснулся в губной помаде»: Челобанов в деталях рассказал, как изменил жене с Пугачевой 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Челобанов рассказал, как изменил жене с Пугачевой
Фото: Teleprogramma.pro
Композитор и певец Сергей Челобанов в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказал, как познакомился с певицей Аллой Пугачевой и как между ними вспыхнули чувства.
кадр из программы "Судьба человека"
Челобанов и Пугачева жили в гражданском браке три года.

«В ночь с 1990 на 1991 год мы познакомились. Она меня пригласила к себе в квартиру, послушав первые мои песни. Я не ожидал ничего такого. Где Пугачева и где я. Мои имидж создала она. Вот эту всю прическу, стиль того времени».

Как отметил Челобанов, который на тот момент был женат, при первой встрече Пугачева накрыла стол.

«Мы выпивали, закусывали. Даже потом танцевали. А что дальше — я плохо помню. Я подумал, а чего робеть то. Пусть робеют маленькие девочки. Наутро проснулся в губной помаде. Она осталась после танца, видимо. Я не могу понять, в какой момент мы поняли, что хотим быть вместе. Сначала у нас была просто студийная и гастрольная работа. Как-то все это чередовалось. Никто не понял, как это все произошло. Хорошо, что произошло. Мне очень нравилось»,

— заявил исполнитель.
Напомним, что Сергей Челобанов и Алла Пугачева были вместе на протяжении трех лет. Свадьбу, правда, они так и не сыграли.
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Звёзды , Сергей Челобанов , Алла Пугачева
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