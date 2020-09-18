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Штурм прокомментировала измену Тарзана 

Елизавета Назарова 1 час назад
Певица Наталья Штурм высказалась об измене Тарзана и рассказала, как он за ней ухаживал. Об этом она сообщила в Instagram.
Штурм вспомнила предыдущий роман Королевой с Игорем Николаевым. По словам звезды, он ее любил, но певица не простила ему измен, на которые закрывает глаза в случае с Тарзаном.

"И будет прощать впредь, без сомнений. Украденные бриллианты — значит это цена жизни с таким шикарным кобелиной как Сережа"

Кроме того, Штурм рассказала, как Тарзан ухаживал за ней за год до свадьбы с Наташей Королевой. Она заявила, что они ездили купаться, а в дороге ему писали "ну женщин 150 не меньше". Отношения с ним у Штурм не получились, так как она не готова терпеть других женщин.
Певица вспомнила, что в одном из интервью Королева призналась в том, что живет отдельно от своего мужчины. Штурм уверена, что в этом она допустила большую ошибку.

"К тому же никакого раскаяния у Тарзана нет. Наташа Королёва много лет назад в каком то интервью говорила что они живут отдельно — она с ребёнком за городом, а супруг в Москве — ему после работы удобней в городе ночевать"

Ранее "Рамблер" сообщал, что Тарзан признался в измене Королевой.
Женский форум
Звёзды , Видео , Игорь Николаев , Наталья Штурм , Наташа Королева
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