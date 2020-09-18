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Майли Сайрус разделась на камеру и была обругана за непристойное поведение 

Lenta.ru 1 час назад
Американская певица Майли Сайрус показала своим подписчикам стриптиз, в результате чего была обругана в соцсетях. Видео появилось в Instagram-аккаунте знаменитости.
На размещенном ролике 27-летняя исполнительница разделась на камеру. Сначала она расстегнула свои штаны, а затем начала снимать майку. После этого Сайрус запечатлела себя топлес, прикрывая обнаженную грудь рукой. Ее публикация набрала почти 300 тысяч лайков.
Подписчики осудили знаменитость за привлечение к себе внимания непристойным поведением. «Ты в своем уме?», «Почему ты это постишь? Мне стыдно на это смотреть», «Это крик о помощи?», «Нам уже стоит начинать движение #спаситемайли?», «Кто-нибудь знает, как это удалить?», «Кажется, она страдает», «Снова под наркотой», «Она психически больна», «Майли, на тебя смотрят дети», — высказывались они.
Ранее в сентябре Майли Сайрус раскритиковали за непривлекательную внешность на фото из спортзала. На размещенном кадре исполнительница запечатлена в спортивном топе белого цвета, коротких черных шортах и кроссовках бренда New Balance в тон образу. Она сфотографировала себя в зеркало, в отражении которого запечатлены тренажеры.
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