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5 горячих образов звезд этого лета 

WomanHit.ru 1 час назад
Каникулы на берегу моря не обошлись без пляжных фото.
Недавнее фото актрисы Яны Кошкиной вызвало фурор среди поклонников ее творчества. Подписчики сделали комплименты не только фигуре звезды, но и ее стильному купальнику. Стоит отметить, что наши знаменитости немало внимания уделяют подбору аутфитов, поэтому в их Инстаграме часто можно увидеть классные пляжные фото. WomanHit сделал подборку из снимков по мотивам прошедшего лета. Наслаждайтесь!

Алена Водонаева

Фигуре телеведущей может позавидовать любой: стройные ноги, пышная грудь, тонкая талия.
WomanHit.ru
Не удивительно, что мужчины всегда обращают на неё внимание. Но и женщины, судя по комментариям, восхищаются внешностью Алёны. Звезда часто выставляет снимки с отдыха в пляжных аутфитах, которые собирают тысячи лайков и комментариев.

Кристина Асмус

Актриса много работает — после успешного фильма «Текст» интересные предложения сыпятся одно за другим.
WomanHit.ru
Как отмечает звезда, часто ее сон не превышает 2,5 часов. Но по внешности Кристины этого не скажешь — выглядит она прекрасно! Стройная фигура, гладкая кожа — усталость выдаёт разве что бледность ее цвета.

Юлия Высоцкая

Юлия выбирает элегантный классический стиль в одежде. Даже на пляже она в слитном купальнике чёрного цвета.
WomanHit.ru
Невозможно не восхититься, как прекрасно выглядит Юлия в своём возрасте! И этому есть логичное объяснение: телеведущая питается правильно и следит за дневной физической активностью.

Анастасия Решетова

Нет человека, который может сделать пляжные фото лучше, чем опытная модель. Анастасия умеет выбирать необычные локации и нетривиальные позы для фотографий, и в итоге у неё получаются классные снимки.
WomanHit.ru
На этом кадре звезда позирует в купальнике лилового цвета — отличный выбор для этого сезона. Все оттенки фиолетового цвета сейчас в моде.

Алекса

Ещё одна бывшая возлюбленная Тимати отличается стройностью фигуры.
WomanHit.ru
Помимо певческой карьеры, Алекса разработала программу тренировок, которой также следует сама. Последнее время она много сил уделяет поддержанию тонуса мышц и соблюдению режима питания. Так держать!
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Звёзды , Видео , Анастасия Решетова , Тимати , Юлия Высоцкая , Яна Кошкина , Кристина Асмус , Алена Водонаева
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