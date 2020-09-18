5 горячих образов звезд этого лета 

Каникулы на берегу моря не обошлись без пляжных фото.

Недавнее фото актрисы Яны Кошкиной вызвало фурор среди поклонников ее творчества. Подписчики сделали комплименты не только фигуре звезды, но и ее стильному купальнику. Стоит отметить, что наши знаменитости немало внимания уделяют подбору аутфитов, поэтому в их Инстаграме часто можно увидеть классные пляжные фото. WomanHit сделал подборку из снимков по мотивам прошедшего лета. Наслаждайтесь!

Фигуре телеведущей может позавидовать любой: стройные ноги, пышная грудь, тонкая талия.

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Не удивительно, что мужчины всегда обращают на неё внимание. Но и женщины, судя по комментариям, восхищаются внешностью Алёны. Звезда часто выставляет снимки с отдыха в пляжных аутфитах, которые собирают тысячи лайков и комментариев.

Актриса много работает — после успешного фильма «Текст» интересные предложения сыпятся одно за другим.

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Как отмечает звезда, часто ее сон не превышает 2,5 часов. Но по внешности Кристины этого не скажешь — выглядит она прекрасно! Стройная фигура, гладкая кожа — усталость выдаёт разве что бледность ее цвета.

Юлия выбирает элегантный классический стиль в одежде. Даже на пляже она в слитном купальнике чёрного цвета.

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Невозможно не восхититься, как прекрасно выглядит Юлия в своём возрасте! И этому есть логичное объяснение: телеведущая питается правильно и следит за дневной физической активностью.

Нет человека, который может сделать пляжные фото лучше, чем опытная модель. Анастасия умеет выбирать необычные локации и нетривиальные позы для фотографий, и в итоге у неё получаются классные снимки.

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На этом кадре звезда позирует в купальнике лилового цвета — отличный выбор для этого сезона. Все оттенки фиолетового цвета сейчас в моде.

Алекса

Ещё одна бывшая возлюбленная Тимати отличается стройностью фигуры.

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Помимо певческой карьеры, Алекса разработала программу тренировок, которой также следует сама. Последнее время она много сил уделяет поддержанию тонуса мышц и соблюдению режима питания. Так держать!