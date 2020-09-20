Сергей Глушко постарался объяснить, почему он стал подробно рассказывать общественности о своей измене. По словам стриптизера, таким образом он пытался опередить журналистов, которые решили выпустить в эфир скандальную передачу о его любовных похождениях, обнародовав материалы личного характера. Танцор уверен, что это неблаговидный поступок со стороны СМИ, поскольку частная жизнь звезд должна оставаться закрытой для публики.

Отставная возлюбленная Глушко после этого видеообращения обнародовала в личном блоге видеозапись, на которой она читает стихотворение Ах Астаховой о романе с женатым мужчиной и неоправданных ожиданиях от этого союза.

«У меня на руке — браслеты. У тебя на руке — кольцо! Не губите меня. Не надо!»

— говорит она в кадре.