Ещё
Далее:
Читайте также:
Беременность
Ещё

«У тебя на руке — кольцо»: любовница Тарзана отреагировала на его новое заявление 

Teleprogramma.pro и ещё 4 2 часа назад
«У тебя на руке — кольцо»
Фото: Teleprogramma.pro
Любовница мужа Наташи Королевой Анастасия Шульженко отреагировала на новое видеообращение Тарзана в Сети.
Сергей Глушко постарался объяснить, почему он стал подробно рассказывать общественности о своей измене. По словам стриптизера, таким образом он пытался опередить журналистов, которые решили выпустить в эфир скандальную передачу о его любовных похождениях, обнародовав материалы личного характера. Танцор уверен, что это неблаговидный поступок со стороны СМИ, поскольку частная жизнь звезд должна оставаться закрытой для публики.
Отставная возлюбленная Глушко после этого видеообращения обнародовала в личном блоге видеозапись, на которой она читает стихотворение Ах Астаховой о романе с женатым мужчиной и неоправданных ожиданиях от этого союза.

«У меня на руке — браслеты. У тебя на руке — кольцо! Не губите меня. Не надо!»

— говорит она в кадре.
Teleprogramma.pro: последние новости
«Остановка сердца, ИВЛ»: появилась официальная информация о состоянии Борисова «Остановка сердца, ИВЛ»: появилась официальная информация о состоянии Борисова Пошла вразнос: Мирослава Карпович оголилась перед камерой Пошла вразнос: Мирослава Карпович оголилась перед камерой «Требую генетическую экспертизу!»: Басков не поверил, что Петросян и Брухунова стали родителями «Требую генетическую экспертизу!»: Басков не поверил, что Петросян и Брухунова стали родителями
Звёзды , Другое , Анастасия Шульженко , Наташа Королева , Сергей Глушко
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Наташа Королева высказалась об измене Тарзана
Наташа Королева высказалась об измене Тарзана
«Милая, ты без белья»: Серябкину пристыдили за фото
«Милая, ты без белья»: Серябкину пристыдили за фото
«Как девка с трассы»
«Как девка с трассы»
Видео
Как отчистить батареи от пригоревшей пыли
04:49
Как отчистить батареи от пригоревшей пыли
Дом и сад
Чеченка-альбинос с гетерохромией стала звездой Сети
04:35
Чеченка-альбинос с гетерохромией стала звездой Сети
Дети
«Кто им будет покупать корм»
03:42
«Кто им будет покупать корм»
Звёзды
Как вернуть белой обуви идеальный вид за пару минут
04:13
Как вернуть белой обуви идеальный вид за пару минут
Дом и сад
Раскрыт секрет молодости японских женщин
02:09
Раскрыт секрет молодости японских женщин
Красота
Россиянам объяснили, как правильно покупать молоко
02:44
Россиянам объяснили, как правильно покупать молоко
Еда
Названы самые популярные имена для детей
00:38
Названы самые популярные имена для детей
Дети
Названы растения, которые должны быть в доме
06:10
Названы растения, которые должны быть в доме
Дом и сад
Стало известно, как выглядит взрослый сын Заворотнюк
03:46
Стало известно, как выглядит взрослый сын Заворотнюк
Дети Звёзды
Почему мясо и рыба всегда лежат на белых прилавках
04:02
Почему мясо и рыба всегда лежат на белых прилавках
Еда Психология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение