Миро высказалась о массовом заражении на «Кинотавре» 

Блогер Лена Миро раскритиковала Александра Молочникова за то, что он пошел на "Кинотавр" в Сочи, несмотря на симптомы коронавируса.
После возвращения с кинофестиваля у режиссера обнаружили COVID-19:
"Я хочу извиниться перед всеми, с кем контактировал на Кинотавре. Дело в том, что, почувствовав себя нехорошо в первый день приезда, я вызвал врача и вызвал из Москвы тест, тест оказался отрицательным. Врач сказал, что у меня, наверное, переутомление".
Миро назвала прошедший кинофестиваль "пиром во время чумы". Молочников контактировал со многими гостями "Кинотавра" — Екатериной Шпицей, Светланой Ходченковой, Анной Чиповской и другими.
@kislomolochniy
"Появляется подозрение на инфекцию, но он не изолируется, а идет в кинозал, набитый битком, а потом в ресторан со всеми. Полгода в стране бушует эпидемия. А у кого-то неймется в з*****е, им нужно обязательно залезть в толпу", — написала блогер.
По мнению Миро, это безответственное поведение, и теперь нельзя будет отследить контактировавших.
"Мне кажется, что эти люди в принципе неисправимы. Сначала притащили коронавирус из Европы зимой, а теперь усердно его распространяют на курортах Краснодарского края".
Ранее "Рамблер" сообщал, что Миро высказалась о том, что дочь Алсу стала телеведущей.