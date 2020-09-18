Миро высказалась о массовом заражении на «Кинотавре» 

"Я хочу извиниться перед всеми, с кем контактировал на Кинотавре. Дело в том, что, почувствовав себя нехорошо в первый день приезда, я вызвал врача и вызвал из Москвы тест, тест оказался отрицательным. Врач сказал, что у меня, наверное, переутомление".