Поза из старого фильма стала трендом в Сети

Знаменитости начали массово фотографироваться в одной и той же позе 28-летней давности и запустили новый тренд. На размещенные в Instagram фотографии обратили внимание журналисты The Sun.

Девушки полюбили сниматься сидя на стуле или кресле, скрещивая при этом ноги. Отмечается, что они вдохновились известной сценой из фильма «Основной инстинкт» 1992 года, в которой актриса Шэрон Стоун кладет ногу на ногу в белом мини-платье.

Так, например, британская телеведущая Аманда Холден в своем Instagram-аккаунте разместила ролик, на котором она задирает ногу, перекидывая ее на колено. На ней — короткое платье зеленого цвета с цветочным принтом.

@noholdenback

Участница реалити-шоу «Семейство Кардашьян» Кортни Кардашьян попозировала в аналогичной позе, сидя в кресле с золотой обивкой. Телезвезда снялась в полностью черном образе: мини-платье, колготках со швом сзади и грубых ботинках того же цвета.

@kourtneykardash

Поп-исполнительница Рита Ора , в свою очередь, опубликовала кадр в менее откровенном наряде, но с такой же позой. Ее запечатлели в облегающем платье с цветочным принтом, шубе в пол синего цвета и желтых босоножках.

Во флешмобе поучаствовали и другие знаменитости, в частности, шотландская актриса Карен Гиллан (Karen Gillan), модель и «ангел» Victoria's Secret Кэндис Свейнпол (Candice Swanepoel), а также бывшая девушка телезвезды Пола Голливуда (Paul Hollywood) Саммер Монтейс-Фуллам (Summer Monteys-Fullam).

Ранее в сентябре звезды массово натянули джинсы в новой позе ради мнимой худобы на снимках. Они начали фотографироваться в джинсах свободного кроя на высокой талии, натягивая их в кадре руками вверх, чтобы выглядеть стройнее. Такие кадры опубликовали предпринимательница Кайли Дженнер и участницы популярного реалити-шоу Love Island Зара Макдермотт и Хлоя Ферри.