Звезды повторили позу из «Основного инстинкта»

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Знаменитости запустили новый тренд, начав фотографироваться в одной и той же позе 28-летней давности.

Речь о знаменитой сцене из фильма 1992 года "Основной инстинкт", в которой актриса Шэрон Стоун в белом платье кладет ногу на ногу в кресле.

Позу решила повторить Кортни Кардашьян . Она сделала фото в кресле с золотой обивкой.

@kourtneykardash

Британская телеведущая Аманда Холден сняла видео в аналогичной позе, сидя у микрофона в коротком зеленом платье.