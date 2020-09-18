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Звезды повторили сцену из «Основного инстинкта» и запустили тренд 

Анастасия Иванова 1 час назад
Звезды повторили позу из «Основного инстинкта»
Фото: Кадр из фильма "Основной инстинкт"
Знаменитости запустили новый тренд, начав фотографироваться в одной и той же позе 28-летней давности.
Речь о знаменитой сцене из фильма 1992 года "Основной инстинкт", в которой актриса Шэрон Стоун в белом платье кладет ногу на ногу в кресле.
Позу решила повторить Кортни Кардашьян. Она сделала фото в кресле с золотой обивкой.
@kourtneykardash
Британская телеведущая Аманда Холден сняла видео в аналогичной позе, сидя у микрофона в коротком зеленом платье.
@noholdenback
Тренд поддержали из другие знаменитости. Например, певица Рита Ора, актриса Карен Гиллан и модель Кэндис Свейнпол.
Ранее "Рамблер" рассказывал, почему мужчины обожают пышных женщин.
Видео дня. Звезды, которые сменили веру
Звёзды , Шэрон Стоун , Карен Гиллан , Рита Ора , Аманда Холден , Кортни Кардашьян
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