Ещё
Далее:
Читайте также:
Беременность
Ещё

Пошла вразнос: Мирослава Карпович оголилась перед камерой 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Пошла вразнос: Карпович оголилась перед камерой
Фото: Teleprogramma.pro
Актриса Мирослава Карпович устроила модную фотоссесию, частичными результатами которой поделилась в своем микроблоге. На снимке 34-летняя актриса решила подразнить своих поклонников и оголила плечо.
Для фотосессии Мирослава выбрала шелковый брючный костюм с геометрическим принтом и золотистый топ на тонких бретелях. Легкости образу добавила белыми босоножками на устойчивом каблуке. На волосах сделала укладку в небрежном стиле с легкими локонами. При всей этой легкости и небрежности Мирослава сделала дерзкий макияж в стиле Smoky eyes.
instagram.com/m1r0slava_karpovich
Мирослава Карпович.
На днях Мирослава решила кардинально изменить имидж и превратилась в блондинку. Кроме того, стилист поработал и над длиной волос актрисы. С локонами она тоже рассталась.
Видео дня. Звезды, которые сменили веру
Teleprogramma.pro: последние новости
«Идеальная фигура»: солистка группы «ВИА Гра» в купальнике цвета хаки раззадорила фанатов «Идеальная фигура»: солистка группы «ВИА Гра» в купальнике цвета хаки раззадорила фанатов Бог любит троицу: Анна Седокова в очередной раз вышла замуж Бог любит троицу: Анна Седокова в очередной раз вышла замуж Прозрачное платье раскрыло секрет: Собчак закрыла вопрос с беременностью Прозрачное платье раскрыло секрет: Собчак закрыла вопрос с беременностью
Звёзды , Мирослава Карпович
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Жених узнал о планах девушки менять мужчин и запутался
Жених узнал о планах девушки менять мужчин и запутался
Седокова вышла замуж
Седокова вышла замуж
Анна Седокова вышла замуж
Анна Седокова вышла замуж
Видео
Как отчистить батареи от пригоревшей пыли
04:49
Как отчистить батареи от пригоревшей пыли
Дом и сад
Чеченка-альбинос с гетерохромией стала звездой Сети
04:35
Чеченка-альбинос с гетерохромией стала звездой Сети
Дети
«Кто им будет покупать корм»
03:42
«Кто им будет покупать корм»
Звёзды
Как вернуть белой обуви идеальный вид за пару минут
04:13
Как вернуть белой обуви идеальный вид за пару минут
Дом и сад
Раскрыт секрет молодости японских женщин
02:09
Раскрыт секрет молодости японских женщин
Красота
Россиянам объяснили, как правильно покупать молоко
02:44
Россиянам объяснили, как правильно покупать молоко
Еда
Названы самые популярные имена для детей
00:38
Названы самые популярные имена для детей
Дети
Названы растения, которые должны быть в доме
06:10
Названы растения, которые должны быть в доме
Дом и сад
Стало известно, как выглядит взрослый сын Заворотнюк
03:46
Стало известно, как выглядит взрослый сын Заворотнюк
Дети Звёзды
Почему мясо и рыба всегда лежат на белых прилавках
04:02
Почему мясо и рыба всегда лежат на белых прилавках
Еда Психология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение