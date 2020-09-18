Пошла вразнос: Карпович оголилась перед камерой

Актриса Мирослава Карпович устроила модную фотоссесию, частичными результатами которой поделилась в своем микроблоге. На снимке 34-летняя актриса решила подразнить своих поклонников и оголила плечо.

Для фотосессии Мирослава выбрала шелковый брючный костюм с геометрическим принтом и золотистый топ на тонких бретелях. Легкости образу добавила белыми босоножками на устойчивом каблуке. На волосах сделала укладку в небрежном стиле с легкими локонами. При всей этой легкости и небрежности Мирослава сделала дерзкий макияж в стиле Smoky eyes.

instagram.com/m1r0slava_karpovich

Мирослава Карпович.

На днях Мирослава решила кардинально изменить имидж и превратилась в блондинку. Кроме того, стилист поработал и над длиной волос актрисы. С локонами она тоже рассталась.