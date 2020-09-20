Седокова призвала женщин не ставить на себе крест

«В 22 года, когда я уходила с годовалой Алиной на руках от мужа изменника и алкозависимого, моя мама сказала, что я никому не буду нужна. Со своим ребенком. Разведенка. Прошло много лет и каждый день я продолжаю доказывать своей маме, что она не права. Как не правы те, кто ставит крест на себе»,