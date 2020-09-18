Певица Анна Седокова вышла замуж за латвийского баскетболиста Яниса Тимма. Об этом сообщает Telegram-канал "Антиглянец".

Церемония состоялась еще 6 сентября в Барвихе, однако известно об этом стало только сегодня. Свадьбу пара отметила в кругу семьи: они устроили ужин на берегу реки.