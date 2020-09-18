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Седокова в третий раз вышла замуж 

Анастасия Иванова 1 час назад
Седокова вышла замуж
Фото: @annasedokova
Певица Анна Седокова вышла замуж за латвийского баскетболиста Яниса Тимма. Об этом сообщает Telegram-канал "Антиглянец".
Церемония состоялась еще 6 сентября в Барвихе, однако известно об этом стало только сегодня. Свадьбу пара отметила в кругу семьи: они устроили ужин на берегу реки.
Напомним, что это уже третий по счету брак 37-летней певицы. О романе Анны Седоковой с Янисом Тиммой стало известно год назад. Их отношения начались, когда баскетболист еще был женат на своей бывшей супруге.
Ранее "Рамблер" сообщал, что Седокова рассказала, как увела жениха из семьи.
Видео дня. Звезды, которые сменили веру
Звёзды , Анна Седокова , Янис Тимма
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