Певица Анна Седокова вышла замуж за латвийского баскетболиста Яниса Тимма. Об этом сообщает Telegram-канал "Антиглянец".
Церемония состоялась еще 6 сентября в Барвихе, однако известно об этом стало только сегодня. Свадьбу пара отметила в кругу семьи: они устроили ужин на берегу реки.
Напомним, что это уже третий по счету брак 37-летней певицы. О романе Анны Седоковой с Янисом Тиммой стало известно год назад. Их отношения начались, когда баскетболист еще был женат на своей бывшей супруге.
Ранее "Рамблер" сообщал, что Седокова рассказала, как увела жениха из семьи.