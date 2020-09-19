«Считаю, что не очень правильно шутить про семью, про детей и близких. Есть грани, за которые выходить не стоит. Перед тем как идти на шоу «Прожарка», я сказал, что есть семья, дети — в эту сторону, пожалуйста, идти не нужно. Про все остальное — сколько угодно».