Ещё
Далее:
Читайте также:
Беременность
Ещё

«Есть грани, за которые выходить не стоит»: 

Teleprogramma.pro 4 минуты назад
«Есть грани, за которые выходить не стоит»
Фото: Teleprogramma.pro
Рэпер Тимати заявил, что не любит, когда шутят о его родных, семье и близких людях, к которым вполне можно отнести его бывших возлюбленных моделей Анастасию Решетову и Алену Шишкову. Как заметил музыкант, подкалывания на эту тему он не приемлет.

«Считаю, что не очень правильно шутить про семью, про детей и близких. Есть грани, за которые выходить не стоит. Перед тем как идти на шоу «Прожарка», я сказал, что есть семья, дети — в эту сторону, пожалуйста, идти не нужно. Про все остальное — сколько угодно».

Тимати По словам рэпера, сейчас он старается как можно меньше материться. Ему было бы неприятно, если бы его дочери Алисе начали показывать программы с ним, где он нецензурно выражается. Как заметил певец, ему стало бы неудобно перед наследницей.
Напомним, что у рэпера Тимати двое детей. От модели Алены Шишковой дочь Алиса, а от Анастасии Решетовой сын Ратмир. Не так давно он объявил о расставании с Решетовой. Их наследнику нет еще и годика, сообщает портал peopletalk.ru.
Видео дня. Звезды, которые сменили веру
Teleprogramma.pro: последние новости
Пошла вразнос: Мирослава Карпович оголилась перед камерой Пошла вразнос: Мирослава Карпович оголилась перед камерой «Ох уж эти пОпарацци»: Яна Кошкина сбросила красный бюстгальтер, вылезая из бассейна «Ох уж эти пОпарацци»: Яна Кошкина сбросила красный бюстгальтер, вылезая из бассейна «Я знаю, что ты на меня смотришь»: Яна Кошкина в красном бикини запечатлелась у бассейна «Я знаю, что ты на меня смотришь»: Яна Кошкина в красном бикини запечатлелась у бассейна
Женский форум
Звёзды , Анастасия Решетова , Тимати
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Назван способ похудеть без диет
Назван способ похудеть без диет
Назван способ похудения без диет
Назван способ похудения без диет
Какие знаки зодиака обожают трепать нервы
Какие знаки зодиака обожают трепать нервы
Видео
Как отчистить батареи от пригоревшей пыли
04:49
Как отчистить батареи от пригоревшей пыли
Дом и сад
Чеченка-альбинос с гетерохромией стала звездой Сети
04:35
Чеченка-альбинос с гетерохромией стала звездой Сети
Дети
«Кто им будет покупать корм»
03:42
«Кто им будет покупать корм»
Звёзды
Как вернуть белой обуви идеальный вид за пару минут
04:13
Как вернуть белой обуви идеальный вид за пару минут
Дом и сад
Раскрыт секрет молодости японских женщин
02:09
Раскрыт секрет молодости японских женщин
Красота
Россиянам объяснили, как правильно покупать молоко
02:44
Россиянам объяснили, как правильно покупать молоко
Еда
Названы самые популярные имена для детей
00:38
Названы самые популярные имена для детей
Дети
Названы растения, которые должны быть в доме
06:10
Названы растения, которые должны быть в доме
Дом и сад
Стало известно, как выглядит взрослый сын Заворотнюк
03:46
Стало известно, как выглядит взрослый сын Заворотнюк
Дети Звёзды
Почему мясо и рыба всегда лежат на белых прилавках
04:02
Почему мясо и рыба всегда лежат на белых прилавках
Еда Психология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение