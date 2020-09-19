«Зачем надо было домой водить?»: Пригожин о Тарзане

«Да, он признал, что Наташа у него — королева, а не просто Королёва», — отметил продюсер. И, тем не менее из-за этого видео он сам (Пригожин) понял, что разгоревшийся скандал — не просто слухи. «До того, как он стал оправдываться, меня эта история не интересовала….»