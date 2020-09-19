«Зачем надо было домой водить?»: Пригожин о Тарзане

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал скандал в семье певицы Наташи Королёвой и артиста Сергея Глушко. Он, в частности, дал оценку действиям Тарзана и посчитал, что тот допустил ряд оплошностей.
Первой ошибкой, по мнению Иосифа Игоревича, было решение пригласить девиц в собственный дом.
«Зачем надо было домой водить?»
— недоумевает продюсер.
Пригожин отметил, что Глушко мог бы завести связь не в своем жилье. К слову, сам Тарзан в открытом обращении (которое вскоре удалил) заявил, что некие злоумышленницы опоили и «охмурили» его, а он сам был в полном неадеквате.
Само видеообращение Тарзана Пригожин тоже считает ошибкой.
«Да, он признал, что Наташа у него — королева, а не просто Королёва», — отметил продюсер. И, тем не менее из-за этого видео он сам (Пригожин) понял, что разгоревшийся скандал — не просто слухи. «До того, как он стал оправдываться, меня эта история не интересовала….»
— цитирует мужа Валерии РИА ФАН.