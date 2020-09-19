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«Грудь настоящая»: Джигурда пощупал бюст Волочковой 

Teleprogramma.pro 3 часа назад
«Грудь настоящая»: Джигурда пощупал бюст Волочковой
Фото: @volochkova_art
В преддверии скорой свадьбы Анастасия Волочкова поразвлекалась с Никитой Джигурдой. На кадрах было заметно, что балерина не совсем трезвая, а в руках у актера был стакан, похоже, с алкогольным напитком. В видеоролике, который был опубликован в Instagram, Джигурда спросил у Анастасии, что ей привезти из заморских стран. Балерина попросила «чудище для сексуальных утех».

«Настоящая! Не верьте ни Собчак, ни Тине Канделаки. Грудь настоящая, соски настоящие!»,

— заверил Джигурда, ощупав тело Волочковой.
@volochkova_art 
Ранее Анастасия заявляла, что счастлива в отношениях с неким мужчиной. Имя и личность его она не раскрывает, но сообщила фанатам, что готовится к свадьбе. Недавно будущие молодожены отдыхали в Турции. Балерина называла этот отпуск предсвадебным путешествием.
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Звёзды , Тина Канделаки , Никита Джигурда , Анастасия Волочкова
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