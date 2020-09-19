«Грудь настоящая»: Джигурда пощупал бюст Волочковой 

В преддверии скорой свадьбы Анастасия Волочкова поразвлекалась с Никитой Джигурдой . На кадрах было заметно, что балерина не совсем трезвая, а в руках у актера был стакан, похоже, с алкогольным напитком. В видеоролике, который был опубликован в Instagram, Джигурда спросил у Анастасии, что ей привезти из заморских стран. Балерина попросила «чудище для сексуальных утех».

«Настоящая! Не верьте ни Собчак, ни Тине Канделаки. Грудь настоящая, соски настоящие!»,

— заверил Джигурда, ощупав тело Волочковой.

@volochkova_art

Ранее Анастасия заявляла, что счастлива в отношениях с неким мужчиной. Имя и личность его она не раскрывает, но сообщила фанатам, что готовится к свадьбе. Недавно будущие молодожены отдыхали в Турции. Балерина называла этот отпуск предсвадебным путешествием.