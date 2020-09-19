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Глызин откровенно рассказал о семейной трагедии 

ИД «Собеседник» 3 часа назад
Глызин рассказал о трагедии
Фото: ИД "Собеседник"
Певец Алексей Глызин со слезами на глазах вспомнил тяжелый эпизод своей жизни.
В Москве с размахом прошла презентация песни и клипа памяти Иосифа Кобзона «Мы голос твой храним в сердцах». Автору проекта — продюсеру Тарону Погосяну — удалось почти невозможное: собрать на съемках ведущих звезд эстрады. В клипе появятся Николай Басков, Валерия, Наташа Королева, Лариса Долина, Дмитрий Харатьян, Слава и еще добрый десяток знаменитостей.
Алексей Глызин в записи песни не участвовал. Но на презентации появился. Не почтить память Кобзона он не мог. Так как именно Иосиф Давыдович в свое время помог ему избежать семейной трагедии. Об этом эпизоде Глызин до сих пор вспоминает с содроганием.
— Иосиф очень помог моей маме, — едва сдерживая слезы, признался Алексей. — Я никогда об этом эпизоде не рассказывал. Но сегодня решил это сделать.
Когда у мамы случился инсульт, я первым делом позвонил Кобзону. Он тут же связался с академиком Коноваловым, и маме оказали всю необходимую помощь, в которой она нуждалась.
Все было сделано на высшем уровне. И за это я Иосифу Давыдовичу всегда буду благодарен.
Вдова Кобзона Нелли, присутствовавшая на презентации, призналась: Иосиф Давыдович при жизни помогал всем — и звездным коллегам, и простым людям.
— Фантастический был человек, мне очень его не хватает, — сказала Нелли.
Лариса Долина до начала презентации о чем-то долго разговаривала с Нонной Гришаевой. Роликом певица осталась довольна.
— Спасибо за то, что поддерживаете память великого человека, — поблагодарила авторов идеи Лариса Александровна.
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Звёзды , Иосиф Кобзон , Лариса Долина , Николай Басков , Алексей Глызин , Наташа Королева , Нонна Гришаева , Дмитрий Харатьян , Nelly
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