Глызин рассказал о трагедии

Певец Алексей Глызин со слезами на глазах вспомнил тяжелый эпизод своей жизни.

Алексей Глызин в записи песни не участвовал. Но на презентации появился. Не почтить память Кобзона он не мог. Так как именно Иосиф Давыдович в свое время помог ему избежать семейной трагедии. Об этом эпизоде Глызин до сих пор вспоминает с содроганием.

— Иосиф очень помог моей маме, — едва сдерживая слезы, признался Алексей. — Я никогда об этом эпизоде не рассказывал. Но сегодня решил это сделать.

Когда у мамы случился инсульт, я первым делом позвонил Кобзону. Он тут же связался с академиком Коноваловым, и маме оказали всю необходимую помощь, в которой она нуждалась.

Все было сделано на высшем уровне. И за это я Иосифу Давыдовичу всегда буду благодарен.

Вдова Кобзона Нелли , присутствовавшая на презентации, призналась: Иосиф Давыдович при жизни помогал всем — и звездным коллегам, и простым людям.

— Фантастический был человек, мне очень его не хватает, — сказала Нелли.

Лариса Долина до начала презентации о чем-то долго разговаривала с Нонной Гришаевой . Роликом певица осталась довольна.

— Спасибо за то, что поддерживаете память великого человека, — поблагодарила авторов идеи Лариса Александровна.