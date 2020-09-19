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Петросян назвал настоящую причину развода со Степаненко 

Александра Нечаева 1 час назад
Петросян назвал настоящую причину развода
Фото: @petrosyanevgeny
На днях юморист выложил на личной странице в социальной сети фотографию, на которой держит на руках сына Вагана. Таким образом Петросян решил познакомить своих подписчиков с малышом, от молодой жены Татьяны Брухуновой.
Фанаты звезды написали много восторженных комментариев и пожелали здоровья мальчику. Но одна из подписчиц решила напомнить Петросяну о старых отношениях: в своем комментарии она нелестно высказалась о разводе юмориста с прежней женой Еленой Степаненко.

«Стало модной традицией выбрасывать за борт жен, отработавших ресурс»,

— прокомментировала дама.
Петросян решил не отмалчиваться и заявил, что никого «не выбрасывал» из своей жизни, напротив, по словам юмориста, именно Степаненко стала инициатором их разрыва.

«Я не выбрасывал Елену Степаненко из жизни, это сделала она, притом давным-давно»,

— ответил на возмущенный комментарий Евгений Ваганович.
Ранее "Рамблер" писал о том, что стал известен размер состояния юного сына Петросяна.
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