Петросян назвал настоящую причину развода

На днях юморист выложил на личной странице в социальной сети фотографию, на которой держит на руках сына Вагана . Таким образом Петросян решил познакомить своих подписчиков с малышом, от молодой жены Татьяны Брухуновой.

Фанаты звезды написали много восторженных комментариев и пожелали здоровья мальчику. Но одна из подписчиц решила напомнить Петросяну о старых отношениях: в своем комментарии она нелестно высказалась о разводе юмориста с прежней женой Еленой Степаненко.

«Стало модной традицией выбрасывать за борт жен, отработавших ресурс»,

— прокомментировала дама.

Петросян решил не отмалчиваться и заявил, что никого «не выбрасывал» из своей жизни, напротив, по словам юмориста, именно Степаненко стала инициатором их разрыва.

«Я не выбрасывал Елену Степаненко из жизни, это сделала она, притом давным-давно»,

— ответил на возмущенный комментарий Евгений Ваганович.