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«Так плохо не чувствовала себя ни разу в жизни»: Боня только спустя полгода узнала о смерти отца 

Teleprogramma.pro и ещё 4 3 часа назад
Боня только спустя полгода узнала о смерти отца
Фото: Teleprogramma.pro
Модель Виктория Боня в Instagram сообщила о смерти своего отца. Причем он ушел из жизни еще в марте этого года, а узнала об этом модель только спустя полгода.

«Так плохо я себя не чувствовала еще ни разу в своей жизни! В нашей семье произошло горе. Мой отец ушел из жизни. Хотя мы не жили вместе, у него была другая семья, он все же был нашим с сестрой отцом. Зная нрав его жены, она никогда нас не приветствовала и всегда была недовольна, либо нашими визитами, либо нашим отсутствием в его жизни. Видимо это была непонятная для меня ревность к своим детям, либо чрезмерная забота. Я не осуждаю ее».

Как отметила Боня, ее отец был добрым человеком. Она не может понять его жену, которая не удосужилась сообщить о смерти мужчины. В итоге она с сестрой не смогли попрощаться с близким родственником.
Напомним, что Виктория Боня последние годы живет в Монте-Карло. В России, где и жил ее отец, она сейчас достаточно редкий гость.
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