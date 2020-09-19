Боня только спустя полгода узнала о смерти отца

Модель Виктория Боня в Instagram сообщила о смерти своего отца. Причем он ушел из жизни еще в марте этого года, а узнала об этом модель только спустя полгода.

«Так плохо я себя не чувствовала еще ни разу в своей жизни! В нашей семье произошло горе. Мой отец ушел из жизни. Хотя мы не жили вместе, у него была другая семья, он все же был нашим с сестрой отцом. Зная нрав его жены, она никогда нас не приветствовала и всегда была недовольна, либо нашими визитами, либо нашим отсутствием в его жизни. Видимо это была непонятная для меня ревность к своим детям, либо чрезмерная забота. Я не осуждаю ее».

Как отметила Боня, ее отец был добрым человеком. Она не может понять его жену, которая не удосужилась сообщить о смерти мужчины. В итоге она с сестрой не смогли попрощаться с близким родственником.