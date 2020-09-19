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«Прощает, глотает, утирается»: в Сети обсуждают униженных россиянок 

Диана Товсепова 2 часа назад
«Глотает, утирается»: в Сети об униженных россиянках
Фото: Соцсети
Скандальный блогер Лена Миро опубликовала смелый пост о том, как, по ее мнению, не уважают себя женщины в России.
В пример Миро привела жену рэпера Джигана, Оксану Самойлову. Девушка, родившая мужчине четырех детей, вынуждена была терпеть от него измены. Причем после того, как об этом узнала вся страна, Оксана решила подать на развод, но потом передумала.
Блогер считает, что Самойлова висит на "некрасивом и грубом" муже из-за безысходности.

"Висит после того, как объявила о разводе на весь Инстаграм. Простила хамство и дебош. Простила то, что обзывал их дочь свинотой. Может, и измены там были. Может, и их простила. Я не в курсе. Да это и неважно.

Важно, что простила и теперь вот висит на этом омерзительном тулове. ", уверена Миро.
Блогер полагает, что Самойлова, как и другие россиянки, терпит все из-за "отсутствия самоуваже6ния" и "неверия в собственные силы".

"Именно это — причина того, что наша баба направляет всю свою энергию на то, чтобы найти, соблазнить и удержать мужика, а не на то, чтобы реализоваться в жизни, стать человеком, а не со****ой мужских п*****к.

Вот чем может быть интересна Самойлова, кроме нового купальничка и цвета волосиков? Правильно: ни-чем. И в глубине души Оксанка это понимает, а потому прощает, глотает, утирается и снова прощает…

А Оксанку почему-то жалко, как, впрочем, и многих других баб, которые взрастили в себе чувство зависимости от мужиков и зачем-то за них цепляются. ", — пишет Миро.

Пост уже шумно обсуждается в Сети.
Ранее "Рамблер" сообщал, как Миро высказалась о свадьбе Светланы Бондарчук.
Видео дня. Звезды, которые сменили веру
Женский форум 6
Звёзды , Оксана Самойлова , Светлана Бондарчук , Лена Миро
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