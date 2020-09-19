«Глотает, утирается»: в Сети об униженных россиянках

"Висит после того, как объявила о разводе на весь Инстаграм. Простила хамство и дебош. Простила то, что обзывал их дочь свинотой. Может, и измены там были. Может, и их простила. Я не в курсе. Да это и неважно.
"Именно это — причина того, что наша баба направляет всю свою энергию на то, чтобы найти, соблазнить и удержать мужика, а не на то, чтобы реализоваться в жизни, стать человеком, а не со****ой мужских п*****к.
Вот чем может быть интересна Самойлова, кроме нового купальничка и цвета волосиков? Правильно: ни-чем. И в глубине души Оксанка это понимает, а потому прощает, глотает, утирается и снова прощает…
А Оксанку почему-то жалко, как, впрочем, и многих других баб, которые взрастили в себе чувство зависимости от мужиков и зачем-то за них цепляются. ", — пишет Миро.