Тарзан обвинил Первый канал во "вмешательстве" в частную жизнь людей. Так, шоумен выступил с видеообращением в своем Instagram пожаловался, что СМИ не имеют права публично обсуждать отношения звезд, пускать слухи, искажать факты и публиковать личную информацию.

"Роспотребнадзор обязан взять ситуацию под свой контроль!", — считает Тарзан.

По словам Тарзана, он узнал, что Первый канал приготовил цикл программ, чтобы его оклеветать.

"Первый канал снял программу, где обнародовал снятое тайком видео без моего согласия. С двумя аферистками был подписан контракт…", — именно поэтому Тарзан решил сам обнародовать информацию, получившую такой резонанс.

Напомним, на днях стало известно, что Королева подала в суд на двух девушек, укравших у нее ювелирные украшения на сумму пять миллионов рублей. Как оказалось, пока певица была в отпуске, Тарзан привел домой двух женщин. По мнению большинства, танцор изменял жене. Сама артистка позже писала, что "сила любви может пройти любые испытания", намекая на то, что она простила мужа.