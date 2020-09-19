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Тарзан обвинил Первый канал в «подставе» 

Диана Товсепова 58 минут назад
Тарзан обвинил Первый канал во "вмешательстве" в частную жизнь людей. Так, шоумен выступил с видеообращением в своем Instagram пожаловался, что СМИ не имеют права публично обсуждать отношения звезд, пускать слухи, искажать факты и публиковать личную информацию.

"Роспотребнадзор обязан взять ситуацию под свой контроль!", — считает Тарзан.

По словам Тарзана, он узнал, что Первый канал приготовил цикл программ, чтобы его оклеветать.

"Первый канал снял программу, где обнародовал снятое тайком видео без моего согласия. С двумя аферистками был подписан контракт…", — именно поэтому Тарзан решил сам обнародовать информацию, получившую такой резонанс.

Напомним, на днях стало известно, что Королева подала в суд на двух девушек, укравших у нее ювелирные украшения на сумму пять миллионов рублей. Как оказалось, пока певица была в отпуске, Тарзан привел домой двух женщин. По мнению большинства, танцор изменял жене. Сама артистка позже писала, что "сила любви может пройти любые испытания", намекая на то, что она простила мужа.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Наташа Королева высказалась об измене Тарзана.
Женский форум 5
Звёзды , Видео , Наташа Королева , Роспотребнадзор
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