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В Сети обнаружили оптическую иллюзию на фото Валерии 

РИА Новости и ещё 8 1 час назад
В Сети обнаружили оптическую иллюзию на фото Валерии
Фото: РИА Новости
Пользователи Сети обнаружили оптическую иллюзию на фотографии, выложенной певицей Валерией в Instagram.
Исполнительница разместила снимок, на котором она стоит вместе со своим мужем Иосифом Пригожиным и его дочерьми от первого брака.
Фанаты Валерии заметили, что на фото совершенно не видно второй ноги певицы.

"В упор не вижу вторую ногу Валерии", — написала islamova_svet.

"Честно признаюсь, пришла на своих двоих", — пошутила в ответ певица.

"Валерия, а где у Вас вторая нога?" — спросила nvs7757.

"Куда подевалась вторая нога Валерии?" — также удивилась __aida__s__.

"А нога одна?" — добавила io.angel.io.

@valeriya
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Звёзды , Иосиф Пригожин
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