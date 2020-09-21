В Сети обнаружили оптическую иллюзию на фото Валерии 

Пользователи Сети обнаружили оптическую иллюзию на фотографии, выложенной певицей Валерией в Instagram.
Исполнительница разместила снимок, на котором она стоит вместе со своим мужем Иосифом Пригожиным и его дочерьми от первого брака.
Фанаты Валерии заметили, что на фото совершенно не видно второй ноги певицы.
"В упор не вижу вторую ногу Валерии", — написала islamova_svet.
"Честно признаюсь, пришла на своих двоих", — пошутила в ответ певица.
"Валерия, а где у Вас вторая нога?" — спросила nvs7757.
"Куда подевалась вторая нога Валерии?" — также удивилась __aida__s__.
"А нога одна?" — добавила io.angel.io.
@valeriya