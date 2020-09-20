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Валерия призналась в теплых чувствах к бывшей жене Иосифа Пригожина 

Letidor.ru и ещё 1 2 часа назад
Валерия призналась в чувствах к экс-жене Пригожина
Фото: Letidor.ru
Артистка сообщила, что женщина стала ей близкой и родной.
Известная певица и многодетная звездная мама Валерия призналась в теплых чувствах к бывшей жене и дочери Иосифа Пригожина. Артистка сообщила, что женщины стали ей близкими и родными людьми, несмотря на то, что многие могут не понимать такой дружбы.

Жизнь — удивительная штука. Как, в какой момент эти две прекрасные девушки стали мне близкими и родными?

— эмоционально написала звезда в личном Instagram-блоге.

«Наши чувства, наверное, не очень вписываются в рамки устоявшихся представлений о взаимоотношениях между бывшими и настоящими женами и детьми от прошлых браков, и часто по Инстаграму вижу, как хочется некоторым ерничать на эту тему, искать подвох, часто ощущаю откровенную злобу, потому что непонятное часто раздражает, а ведь есть те, кто живут с установками "все бывшие — враги, а все остальное — лицемерие". А мы просто родные, очень близкие по духу люди. И спасибо Йосечке за то, что они есть в моей жизни»,

— с любовью и нежностью написала Валерия, опубликовав трогательный фотоснимок.
Дочь Иосифа Пригожина прокомментировала публикацию Валерии, написав:

"Лерусечка, моя любимая, родная".

Напомним, известная артистка Валерия — многодетная звездная мама. В ее втором браке, с продюсером Александром Шульгиным, в 1993 году родилась дочь Анна, в 1994 — сын Артемий, в 1998 — сын Арсений. С 2004 года звезда состоит в отношениях с продюсером Иосифом Пригожиным, у мужчины имеется трое детей от экс-возлюбленных: в его первом браке на свет появились сын Дмитрий (1989) и дочь Даная (1997), а в отношениях с бывшей фактической женой родилась дочь Елизавета (1999). К слову, не так давно Валерия поделилась теплым снимком с 21-летней падчерицей.
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