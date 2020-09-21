Лолита вновь показалась в прозрачном комбинезоне

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Лолита показала очередной прозрачный обтягивающий комбинезон для концерта 

Lenta.ru и ещё 8 28 минут назад
Видео с откровенным нарядом артистка опубликовала в своем Instagram-аккаунте.
Выступление Лолиты в Москве должно было состояться в апреле, но из-за эпидемиологической ситуации мероприятие было перенесено на октябрь. «Мой концерт откроет сезон билетных концертов в „Крокус Сити Холле“. Обязательно иметь при лице маску», — напомнила певица.
Ранее Лолиту раскритиковали за откровенное прозрачное трико, в котором певица выступила в 2017 году на фестивале «Жара» в Баку. Поклонники отметили, что тело артистки будто покрыло татуировками в стиле маори, сравнив Лолиту с героем мультфильма «Моана».
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