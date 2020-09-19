«Жестокий неизлечимый алкоголизм»

В Сети обсуждают недавнее фото балерины Анастасии Волочковой и ее товарища, актера Никиты Джигурды.
Многие пользователи Сети уверены, что на лицах у звезд заметны следы затяжного отдыха, сопровождающегося распитием спиртного:
«Что с лицами? Как будто пол гола в запое были…»; «Они точно бухают вместе…».
О предполагаемых проблемам с алкоголем у Волочковой высказалась блогер Лена Миро:
«Многие любят выпить. Начинающие алкашки отличаются от этих многих тем, что не представляют себе застолья без алкоголя. Без алкоголя им — неинтересно. В любой компании.
Кто ж за это осудит? Все любят шампанское и вино, не так ли? Особенно — под хорошую закуску. Тут и водочки можно хлопнуть.
В таком режиме у любительницы выпить может пройти несколько лет. А дальше — все: жестокий, беспощадный и неизлечимый женский алкоголизм, из которого нет возврата.».
Блогер, как и многие пользователи Сети, уверена, что у Анастасии уже очень давно развилась алкогольная зависимость:
«Смотрю я на это и думаю: неужели рядом с Настей нет ни одного человека, который сказал бы ей правду в глаза…».
Ранее «Рамблер» сообщал, как Миро разнесла пару рэпера Джигана и Оксаны Самойловой.