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«Жестокий неизлечимый алкоголизм»: у Волочковой подозревают зависимость 

Диана Товсепова 3 часа назад
«Жестокий неизлечимый алкоголизм»
Фото: Соцсети
В Сети обсуждают недавнее фото балерины Анастасии Волочковой и ее товарища, актера Никиты Джигурды.
Многие пользователи Сети уверены, что на лицах у звезд заметны следы затяжного отдыха, сопровождающегося распитием спиртного:

«Что с лицами? Как будто пол гола в запое были…»; «Они точно бухают вместе…».

О предполагаемых проблемам с алкоголем у Волочковой высказалась блогер Лена Миро:

«Многие любят выпить. Начинающие алкашки отличаются от этих многих тем, что не представляют себе застолья без алкоголя. Без алкоголя им — неинтересно. В любой компании.

Кто ж за это осудит? Все любят шампанское и вино, не так ли? Особенно — под хорошую закуску. Тут и водочки можно хлопнуть.

В таком режиме у любительницы выпить может пройти несколько лет. А дальше — все: жестокий, беспощадный и неизлечимый женский алкоголизм, из которого нет возврата.».

Блогер, как и многие пользователи Сети, уверена, что у Анастасии уже очень давно развилась алкогольная зависимость:

«Смотрю я на это и думаю: неужели рядом с Настей нет ни одного человека, который сказал бы ей правду в глаза…».

Ранее «Рамблер» сообщал, как Миро разнесла пару рэпера Джигана и Оксаны Самойловой.
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Звёзды , Оксана Самойлова , Никита Джигурда , Лена Миро
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