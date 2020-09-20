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«Остановка сердца, ИВЛ»: появилась официальная информация о состоянии Борисова 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
«Остановка сердца»: появилась информация о Борисове
Фото: Teleprogramma.pro
Противоречивая информация распространилась в СМИ о состоянии 71-летнего Михаила Борисова. Некоторые источники сообщили, что ведущий «Столото» умер при транспортировке из одной клиники в другую. Позже появилось опровержение со стороны его сестры.
КП удалось получить официальную информацию от пресс-секретаря лотереи Светланы Никоновой. Она сообщила, что мужчине стало плохо во время съемок программы, его коллеги поспешили вызвать врачей. В больнице ему поставили диагноз «пневмония».

«Было падение давления, остановка сердца, подключение к ИВЛ»,

— подтвердила она.
Однако сотрудник пресс-службы опровергла данные о его кончине. Никонова сообщила, что следующая программа выйдет без Борисова, ее записали с участием коллег шоумена.
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