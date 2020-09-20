Риту Дакоту не выпускают из Турции 

Турецкие пограничники не выпускают Риту Дакоту из страны. Певица, приехавшая в Турцию на выходные, не может вернуться в Россию, потому что ее тест на COVID-19 оказался положительным.

При этом сама артистка считает, что не могла заразиться коронавирусом. По словам Дакоты, она переболела COVID-19 в России, и у нее есть справки, подтверждающие это:

"Я в ужасе. Турецкая сторона меня не выпускает. Мне отказывают в просьбе сдать тест опять",

— пожаловалась певица в Instagram, добавив, что пересдать тест она сможет только через неделю.

Ситуация осложняется тем, что Дакота является гражданкой Белоруссии. Звезда не может обратиться за помощью в посольство, так как поддержала сторону оппозиции.

Сейчас певица находится на самоизоляции в турецком отеле. К номеру приставлен охранник, поэтому она не может покинуть гостиницу.