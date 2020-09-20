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Риту Дакоту не выпускают из Турции 

Мира Маркина 31 минуту назад
Риту Дакоту не выпускают из Турции
Фото: @ritadakota
Турецкие пограничники не выпускают Риту Дакоту из страны. Певица, приехавшая в Турцию на выходные, не может вернуться в Россию, потому что ее тест на COVID-19 оказался положительным.
При этом сама артистка считает, что не могла заразиться коронавирусом. По словам Дакоты, она переболела COVID-19 в России, и у нее есть справки, подтверждающие это:

"Я в ужасе. Турецкая сторона меня не выпускает. Мне отказывают в просьбе сдать тест опять",

— пожаловалась певица в Instagram, добавив, что пересдать тест она сможет только через неделю.
Ситуация осложняется тем, что Дакота является гражданкой Белоруссии. Звезда не может обратиться за помощью в посольство, так как поддержала сторону оппозиции.
Сейчас певица находится на самоизоляции в турецком отеле. К номеру приставлен охранник, поэтому она не может покинуть гостиницу.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Дакоту раскритиковали за легкомыслие.
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Звёзды , Рита Дакота
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