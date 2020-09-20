Любовница Сергея Глушко, больше известного как Тарзан, отреагировала на новое видеообращение звезды в Сети.
Танцор попытался объяснить, для чего он решил подробно рассказать общественности о своей измене. Супруг Наташи Королевой признался, что таким образом он хотел опередить журналистов, намеревавшихся выпустить в эфир скандальную передачу о его любовных похождениях и обнародовать материалы личного характера. Стриптизер осуждает подобные действия СМИ, — по его мнению, частная жизнь звезд должна быть неприкосновенной.
После этого видеообращения любовница Тарзана Анастасия Шульженко опубликовала в своем Instagram видеоролик, на котором она читает стихотворение Ах Астаховой о романе с женатым мужчиной:
«У меня на руке — браслеты. У тебя на руке — кольцо! Не губите меня. Не надо!»,
— заявила девушка в кадре.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Тарзан обвинил первый канал в подставе.