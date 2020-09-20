Интересно, что сам юморист о наследнике с прессой говорить не любит. При этом сатирик заявил, что не отмечал свой 75-й день рождения.

Напомним, что недавно Евгений Петросян в соцсетях показал своего сына от 31-летней Татьяны Брухуновой Вагана. Причем ребенку уже полгода. Пара мастерски скрывала появление наследника в своей семье. Жена Петросяна выкладывала старые снимки в соцсети, чтобы никто ни о чем не догадался.