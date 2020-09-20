Фото: @bruhunova@bruhunova
"Требую генетическую экспертизу!",
- в шутку заявил певец в эфире программы "Ты не поверишь!" на телеканале НТВ.
В свою очередь, Петросян о наследнике с прессой говорить не любит. Юморист также сообщил, что не отмечал свой 75-й день рождения:
"Я не отмечаю день рождения. У греков есть традиция после шестнадцати лет не вспоминать этот праздник. Они отмечают день именин. Я отмечаю только своими профессиональными какими-то работами все праздники".
Не так давно Петросян показал в соцсетях своего сына Вагана от Татьяны Брухуновой. Ребенку уже шесть месяцев, - все это время паре удавалось скрывать малыша от общественности. Чтобы никто ни о чем не догадался, жена юмориста выкладывала в Instgaram старые фотографии.