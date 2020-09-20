"Требую генетическую экспертизу!",

В свою очередь, Петросян о наследнике с прессой говорить не любит. Юморист также сообщил, что не отмечал свой 75-й день рождения:

Не так давно Петросян показал в соцсетях своего сына Вагана от Татьяны Брухуновой. Ребенку уже шесть месяцев, - все это время паре удавалось скрывать малыша от общественности. Чтобы никто ни о чем не догадался, жена юмориста выкладывала в Instgaram старые фотографии.