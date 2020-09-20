Звезда «Счастливы вместе» женится на молодой актрисе

Актер Виктор Логинов , который прославился по роли Гены Букина в сериале «Счастливы вместе», в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ заявил, что уже сделал предложение своей второй половинке — молодой актрисе Марии Гуськовой . Она младше 45-летнего актера на 23 года. Логинов собрался жениться на своей молодой избраннице/Кадр из программы "Ты не поверишь!"

«Я уже подарил Маше помолвочное кольцо. Мы очень хотим детей. Желательно восемь. А если говорить серьезно, то их будет столько, сколько Бог даст. В ближайшие месяцы распишемся».

Будущая жена Логинова со своей стороны подтвердила, что торжество не за горами. Она даже продемонстрировала помолвочное кольцо.

Напомним, что Виктор Логинов был трижды женат. От первого брака у него дочь Анна. От второго — сын Дмитрий, а от третьего — сыновья Александр и Иван. Добавим, что ранее Виктор Логинов не раз говорил, что он изменял своим женам. При этом актер считает, что четвертый брак будет для него последним. Новая молодая избранница его полностью устраивает.