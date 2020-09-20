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«Хотим восемь детей»: Виктор Логинов готовится к свадьбе с молодой актрисой Марией Гуськовой 

Teleprogramma.pro и ещё 1 2 часа назад
Звезда «Счастливы вместе» женится на молодой актрисе
Фото: Teleprogramma.pro
Актер Виктор Логинов, который прославился по роли Гены Букина в сериале «Счастливы вместе», в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ заявил, что уже сделал предложение своей второй половинке — молодой актрисе Марии Гуськовой. Она младше 45-летнего актера на 23 года. Логинов собрался жениться на своей молодой избраннице/Кадр из программы "Ты не поверишь!"

«Я уже подарил Маше помолвочное кольцо. Мы очень хотим детей. Желательно восемь. А если говорить серьезно, то их будет столько, сколько Бог даст. В ближайшие месяцы распишемся».

Будущая жена Логинова со своей стороны подтвердила, что торжество не за горами. Она даже продемонстрировала помолвочное кольцо.
Напомним, что Виктор Логинов был трижды женат. От первого брака у него дочь Анна. От второго — сын Дмитрий, а от третьего — сыновья Александр и Иван. Добавим, что ранее Виктор Логинов не раз говорил, что он изменял своим женам. При этом актер считает, что четвертый брак будет для него последним. Новая молодая избранница его полностью устраивает.
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Звёзды , Мария Гуськова , Виктор Логинов , НТВ
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