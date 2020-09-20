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Сын Валерии откровенно рассказал о нелегальном бизнесе 

Слово и Дело 3 часа назад
Сын Валерии откровенно рассказал о нелегальном бизнесе
Фото: Слово и Дело
Сын Валерии с ранних лет стремился покинуть родительское "гнездо" и добиться финансовой независимости от звездной матери, с целью чего еще будучи школьником стал развивать свой собственный бизнес.
Шульгин в своем Instagram-аккаунте поделился с подписчиками историей о том, как в школьные годы продавал одноклассникам часы-подделки известных брендов. По словам сына Валерии, он покупал поддельные часы, после чего реализовывал их в классе по завышенным ценам.
Когда Шульгин, окрыленный успехом своего бизнес-проекта, похвастался перед матерью доходами, Валерия попросила не позорить ее имя и взять курс на получение хорошего образования. По прошествии лет Шульгин осознал правоту матери, отметив, что без необходимых знаний нельзя построить доходный бизнес.
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