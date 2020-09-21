На наследство Гафта претендует внебрачный сын 

Сын Валентина Гафта претендует на наследство больного отца. Жена артиста рассказала о семейной драме.

Ольга Остроумова рассказала о том, что внебрачный сын Валентина Гафта планирует завладеть имуществом пожилого отца. Его зовут Вадим, ему 40 лет и он собирается вступить в права наследства. Мужчина проживает в Бразилии. У него есть своя семья и ребенок — внук Гафта, которого актер никогда не видел.

Жена народного артиста РСФСР сообщила, что сын Гафта родился против его воли. Мальчик появился на свет в результате короткого романа, тогда Валентин не планировал ничего серьезного. До того, как мальчику исполнилось три года, артист даже не знал о том, что имеет наследника. Мать увезла Вадима в Бразилию в раннем детстве, а об отце решила рассказать спустя десятки лет.

Супруга Валентина Гафта давно знала о существовании Вадима. Она нередко просила мужа выслать родственнику деньги, чтобы он посетил Россию и познакомился с ним. По словам Ольги Остроумовой, актер хорошо помогал матери своего сына с финансами. Однажды Вадима избили и Валентин Гафт выслал в Бразилию крупную сумму денег на его лечение.

Напомним, что Валентин Гафт пережил инсульт. Артист отметил 85-летие, но по состоянию здоровья не устраивал праздник с размахом. Сейчас актер проживает на даче и отдыхает на свежем воздухе. Валентин Гафт находится под пристальным наблюдением медиков, которые заботятся о его здоровье.