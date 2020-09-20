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«Ее жестоко избили»: Подруга Легкоступовой рассказала о мучениях певицы перед смертью 

Вечерняя Москва и ещё 1 1 час назад
«Ее жестоко избили»
Фото: instagram.com/legkostupovavalentina
Подруга покойной певицы Валентины Легкоступовой, психолог Елена Перелыгина, рассказала, как артистка мучилась перед смертью. Об этом она сообщила «Собеседнику».
Перелыгина отметила, что согласно заключениям в морге, певица получила много травм при падении. Она, по мнению подруги, не могла упасть сама.

— Ее жестоко избили! Во-первых, повреждены разные части головы. Во-вторых, ушибы и гематомы по всему телу. Как человек может так упасть и получить такие травмы?

— рассказала психолог.
Подруга певицы возмущена тем, что мужа Легкоступовой отпустили на свободу. Перелыгина надеется, что в ближайшее время сотрудники правоохранительных органов заведут на него уголовное дело.

— Именно поэтому он, наверное, и не пускал детей в квартиру, и не вызвал скорую помощь. А ведь Валюша находилась в тяжелейшем состоянии. Это может говорить только о том, что человек хотел скрыть факт избиения,

— подчеркнула психолог.
Перелыгина заключила, что артистка не заслуживала той боли, которую она перенесла.

— Виновный должен понести наказание,

— отметила подруга певицы.
Ранее травматолог объяснил, почему установить точную причину смерти Легкоступовой сложно.
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