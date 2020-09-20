Подруга покойной певицы Валентины Легкоступовой, психолог Елена Перелыгина, рассказала, как артистка мучилась перед смертью. Об этом она сообщила «Собеседнику».

Перелыгина отметила, что согласно заключениям в морге, певица получила много травм при падении. Она, по мнению подруги, не могла упасть сама.

— Ее жестоко избили! Во-первых, повреждены разные части головы. Во-вторых, ушибы и гематомы по всему телу. Как человек может так упасть и получить такие травмы?

— рассказала психолог.

Подруга певицы возмущена тем, что мужа Легкоступовой отпустили на свободу. Перелыгина надеется, что в ближайшее время сотрудники правоохранительных органов заведут на него уголовное дело.

— Именно поэтому он, наверное, и не пускал детей в квартиру, и не вызвал скорую помощь. А ведь Валюша находилась в тяжелейшем состоянии. Это может говорить только о том, что человек хотел скрыть факт избиения,

— подчеркнула психолог.

Перелыгина заключила, что артистка не заслуживала той боли, которую она перенесла.

— Виновный должен понести наказание,

— отметила подруга певицы.

Ранее травматолог объяснил, почему установить точную причину смерти Легкоступовой сложно.