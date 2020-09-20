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«Я в шоке. Боюсь звонить Наташе»: Николай Басков высказался после измены Тарзана жене 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
«Я в шоке. Боюсь звонить Наташе»
Фото: Teleprogramma.pro
Певец Николай Басков заявил в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ, что пребывает в ужасе от измены бодибилдера и стриптизера Тарзана своей жене певице Наташе Королевой.

«Я в шоке. Пока не звонил. Боюсь звонить Наташе. Кошмар, ужас. Что творится в шоу-бизнесе. Это все пандемия».

Высказалась о скандале в звездной семье и певица Анита Цой.

«Да пошла она далеко и надолго. Девушка эта. Вы знаете, что от вас многое зависит. Зачем вы лезете в другую семью? Наташа сейчас ягодка. Тарзана очень любят женщины. Даже женщины старшего возраста. Семья как-то держалась»,

— сказала Цой.
Добавила свои пять копеек и певица Анна Семенович.

«Он виноват только перед богом и самим собой. Я думаю, что они будут жить вместе. У всех пар бывают трещины и непростые времена, но, как говорится, любовь все победит»,

— заметила Семенович.
Напомним, что после измены Тарзан публично покаялся перед Наташей Королевой. При этом известно, что девушка, с которой он изменил жене, похитили из дома исполнительницы драгоценности. Часть поклонников пары не исключают, что Тарзан и Королева придумали историю с изменой, чтобы пропиариться.
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Звёзды , Анита Цой , Николай Басков , Наташа Королева , Анна Семенович , НТВ
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