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«Я не резиновая!»: Бабкина отказалась платить 700 тысяч рублей за обучение внуков в гимназии 

Teleprogramma.pro и ещё 1 1 час назад
Бабкина отказалась оплачивать учебу внуков в гимназии
Фото: Teleprogramma.pro
Певица Надежда Бабкина в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ заявила, что основная часть расходов по обучению внуков в элитной гимназии, где годовое обучение стоит 700 тысяч рублей, лежит на ее сыне, а не на ней.
Кадр из программы "Ты не поверишь!"

«Я помогаю, конечно. Но вы знаете — обучение не везде дорого. И надо найти, где качественно, строго и где за троих можно заплатить такую сумму, где в другой только заплатишь за одного. Я не резиновая! Это вложения родителей в своих детей. Как они их воспитывают. Ну и я не в стороне. Я все время держу руку на пульсе. Они же мои».

Как отметила Бабкина, внуки порой приходят в ее театр на спектакли. «Класс за собой тащат. Просят попить чайку. Младшая внучка Марфа — прямо девочка, девочка. Надеваешь ей брючный костюм, а она говорит: „Нет, я платье хочу“. Думаю, какая радость. Она платье хочет», — сказала звезда.
Напомним, что у Бабкиной есть сын Данила от первого брака. У него трое детей: Георгию десять лет, Вере — семь, а Марфе — пять.
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Звёзды , Надежда Бабкина , НТВ
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