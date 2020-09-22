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Екатерина Варнава заразилась COVID-19 вслед за своим избранником

runews24.ruиещё 3
1 час назад
Накануне, почти сразу же после приезда в Сочи на фестиваль «Кинотавр», заболел COVID-19 молодой режиссер Александр Молочников, который является молодым человеком Екатерины Варнавы.
Сообщается, что до болезни он успел встретиться с большим количеством людей и только потом узнал, что заболел. Поэтому в теории он мог стать одним из главных носителей вируса в светской тусовке на кинофестивале в Сочи.
И вот прошло несколько дней после того как Александр заболел коронавирусом, как этот же недуг удалось выявить у его возлюбленной Варнавы.
Сейчас врачи говорят, что болезнь у звездной пары протекает нормально, и никакого повода для беспокойства нет. Но волнует тот факт, что они могли заразить много знаменитостей на фестивале и не только. Теперь отследить весь круг контактов пары будет очень сложно, отмечают медики.
Фото: из открытых источников
Звёзды,Видео,Екатерина Варнава,Александр Молочников,
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