Накануне, почти сразу же после приезда в Сочи на фестиваль «Кинотавр», заболел COVID-19 молодой режиссер Александр Молочников , который является молодым человеком Екатерины Варнавы

Сообщается, что до болезни он успел встретиться с большим количеством людей и только потом узнал, что заболел. Поэтому в теории он мог стать одним из главных носителей вируса в светской тусовке на кинофестивале в Сочи.

И вот прошло несколько дней после того как Александр заболел коронавирусом, как этот же недуг удалось выявить у его возлюбленной Варнавы.

Сейчас врачи говорят, что болезнь у звездной пары протекает нормально, и никакого повода для беспокойства нет. Но волнует тот факт, что они могли заразить много знаменитостей на фестивале и не только. Теперь отследить весь круг контактов пары будет очень сложно, отмечают медики.