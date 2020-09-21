Солистка Little Big подверглась травле из-за внешности 

«Кому-то ну очень оказалась противна моя родинка и человек мне настоятельно рекомендовал удалить ее с лица, ведь это так мерзко. Одни пишут — жирная, иди худей, другие — зачем так похудела, раньше было лучше», — пожаловалась певица.