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Солистка Little Big подверглась травле из-за внешности 

Lenta.ru и ещё 6 2 часа назад
Солистка Little Big подверглась травле из-за внешности
Фото: Lenta.ru
Девушка опубликовала пост об этом в своем Instagram-аккаунте.
Таюрская отметила, что, читая комментарии к своим публикациям, «пребывает в адском шоке».

«Кому-то ну очень оказалась противна моя родинка и человек мне настоятельно рекомендовал удалить ее с лица, ведь это так мерзко. Одни пишут — жирная, иди худей, другие — зачем так похудела, раньше было лучше», — пожаловалась певица.

Солистка Little Big пояснила, что она «абсолютно обычный человек, у которого есть семья, друзья, проблемы, радости». По словам девушки, подписчикам стоит писать комментарии, связанные с ее творчеством.

«Все, что касается моей внешности и личности жизни, оставьте мне», — уточнила Таюрская.

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