Солистка Little Big подверглась травле из-за внешности 

Девушка опубликовала пост об этом в своем Instagram-аккаунте.
Таюрская отметила, что, читая комментарии к своим публикациям, «пребывает в адском шоке».
«Кому-то ну очень оказалась противна моя родинка и человек мне настоятельно рекомендовал удалить ее с лица, ведь это так мерзко. Одни пишут — жирная, иди худей, другие — зачем так похудела, раньше было лучше», — пожаловалась певица.
Солистка Little Big пояснила, что она «абсолютно обычный человек, у которого есть семья, друзья, проблемы, радости». По словам девушки, подписчикам стоит писать комментарии, связанные с ее творчеством.
«Все, что касается моей внешности и личности жизни, оставьте мне», — уточнила Таюрская.