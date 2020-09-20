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Эмин Агаларов планирует жениться в третий раз 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Эмин Агаларов планирует жениться в третий раз
Фото: Teleprogramma.pro
Недавно Эмин Агаларов и Максим Фадеев выпустили новый трек «Фатима». Пока он набирает популярность среди фанатов и звучит на многих площадках страны, Эмин решил ответить на вопросы своих подписчиков. Несколько из них касались личной жизни певца.
У Агаларова спросили, хочет ли он жениться в третий раз, и тот уверенно кивнул утвердительно. Правда, кто станет его избранницей — не известно. Но интернет-пользователи тут же подумали, что это может быть как раз-таки девушка по имени Фатима. Ответ на этот вопрос в коротком видео для TikTok, Эмин завуалировал.
Первой женой Агаларова была дочь президента Азербайджана Лейла Алиева. Она ему подарила сыновей-двойняшек. Во второй раз певец женился на модели Алене Гавриловой. В браке родилась девочка Афина. Причины развода пара не афишировала.
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Звёзды , Лейла Алиева , Максим Фадеев , Эмин Агаларов
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