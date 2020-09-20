Эмин Агаларов планирует жениться в третий раз 

Недавно Эмин Агаларов Максим Фадеев выпустили новый трек «Фатима». Пока он набирает популярность среди фанатов и звучит на многих площадках страны, Эмин решил ответить на вопросы своих подписчиков. Несколько из них касались личной жизни певца.

У Агаларова спросили, хочет ли он жениться в третий раз, и тот уверенно кивнул утвердительно. Правда, кто станет его избранницей — не известно. Но интернет-пользователи тут же подумали, что это может быть как раз-таки девушка по имени Фатима. Ответ на этот вопрос в коротком видео для TikTok, Эмин завуалировал.