Леонид Агутин изменил Варум с незнакомкой

Леонид Агутин на славу развлекся во время поездки на «Кинотавр». О любвеобильности музыканта уже пошли слухи.

В прошлом музыкант уже успел опорочить свое имя и прослыть неверным мужем. А все дело в том, что в 2011 году в Юрмале произошел неприятный инцидент, который серьезно коснулся семейства Агутина и Варум . На «Новой волне» музыкант перебрал со спиртными напитками и забыл о том, что он женат. Папарацци запечатлели мужчину в тот момент, когда он страстно целовался с неизвестной женщиной.

Тогда Анжелика Варум выслушивать извинения певца не стала, а собрала вещи и уехала к маме. Помириться паре удалось лишь спустя некоторое время: им вместе пришлось выступать на сцене, а после одного из таких выступлений Анжелика сама подошла к Агутину и заявила, что простила его.

Но музыкант, видимо, на своих ошибках так ничему и не научился. Ведь его снова застали в объятиях прекрасной незнакомки во время проведения «Кинотавра». Вокруг личности музыканта разразился очередной скандал, а пользователи уверены, что он опять изменил супруге.

Загадочную даму зовут Марина. Леонид познакомился с ней во время одной из вечеринок фестиваля. А затем девушка весь вечер крутилась возле музыканта, который уже был изрядно пьян. Очевидцы утверждают, что из ресторана Агутин ушел в компании этой брюнетки, а затем якобы провел с ней ночь в отеле. Сама Марина после этих событий хвасталась своим подругам о проведенной ночи с Агутиным.

Новость тут же разлетелась по всей сети. Пока что неизвестно, как сама Варум отреагировала на эти слухи. Однако ранее она дала понять пользователям, что поменяла свое отношение к прошлым похождениям супруга. Певица считает, что простой «обмен жидкостями» назвать изменой нельзя, ведь по-настоящему любит мужчина ту, кому он всю жизнь посвящает стихи.