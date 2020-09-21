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СМИ: Леонид Агутин изменил Варум с незнакомкой 

Клео.Ру и ещё 1 3 часа назад
Леонид Агутин изменил Варум с незнакомкой
Фото: Клео.Ру
Леонид Агутин на славу развлекся во время поездки на «Кинотавр». О любвеобильности музыканта уже пошли слухи.
В прошлом музыкант уже успел опорочить свое имя и прослыть неверным мужем. А все дело в том, что в 2011 году в Юрмале произошел неприятный инцидент, который серьезно коснулся семейства Агутина и Варум. На «Новой волне» музыкант перебрал со спиртными напитками и забыл о том, что он женат. Папарацци запечатлели мужчину в тот момент, когда он страстно целовался с неизвестной женщиной.
Тогда Анжелика Варум выслушивать извинения певца не стала, а собрала вещи и уехала к маме. Помириться паре удалось лишь спустя некоторое время: им вместе пришлось выступать на сцене, а после одного из таких выступлений Анжелика сама подошла к Агутину и заявила, что простила его.
Но музыкант, видимо, на своих ошибках так ничему и не научился. Ведь его снова застали в объятиях прекрасной незнакомки во время проведения «Кинотавра». Вокруг личности музыканта разразился очередной скандал, а пользователи уверены, что он опять изменил супруге.
Загадочную даму зовут Марина. Леонид познакомился с ней во время одной из вечеринок фестиваля. А затем девушка весь вечер крутилась возле музыканта, который уже был изрядно пьян. Очевидцы утверждают, что из ресторана Агутин ушел в компании этой брюнетки, а затем якобы провел с ней ночь в отеле. Сама Марина после этих событий хвасталась своим подругам о проведенной ночи с Агутиным.
Новость тут же разлетелась по всей сети. Пока что неизвестно, как сама Варум отреагировала на эти слухи. Однако ранее она дала понять пользователям, что поменяла свое отношение к прошлым похождениям супруга. Певица считает, что простой «обмен жидкостями» назвать изменой нельзя, ведь по-настоящему любит мужчина ту, кому он всю жизнь посвящает стихи.
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Звёзды , Леонид Агутин , Анжелика Варум
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